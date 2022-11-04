Ізраїль завдав удару по сектору Гази у відповідь на випущені ракети

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Армія оборони Ізраїлю заявила, що завдала авіаударів по підземному заводу з виробництва ракет, який використовував ХАМАС.

"Удар було завдано у відповідь на запуски ракет з території Гази на територію Ізраїлю… і він призведе до заподіяння шкоди терористичному угрупуванню ХАМАС, яке намагається сконцентруватися та озброїтися ракетами", — йдеться в заяві ЦАХАЛу.

Палестинське інформаційне агентство "Шехаб" повідомило, що "об’єкт опору" в Аль-Магазі був уражений. Повідомлень про постраждалих не надходило.

На фотографіях, поширених у соціальних мережах, видно вогняні кулі та дим у Газі від авіаударів.

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Зазначається, що атака у відповідь сталася після того, як чотири ракети були випущені з Сектора Гази в бік Ізраїлю в четвер. За даними ізраїльських військових, одна ракета була перехоплена системою протиповітряної оборони "Залізний купол" над прикордонним містом, а інші три впали в Смузі.

Повідомлень про постраждалих або руйнування після ракетних обстрілів не надходило. Жодне палестинське угруповання не взяло на себе відповідальність за запуски, але ЦАХАЛ заявив, що вважає відповідальним ХАМАС. Наголошується, що ракетний обстріл стався через кілька годин після того, як член Палестинського ісламського джихаду був убитий під час ізраїльської військової операції в місті Дженін на Західному березі.

فيديو يظهر القصف الإسرائيلي العنيف الذي استهدف موقعا للمقاومة في مخيم المغازي وسط قطاع غزة pic.twitter.com/w2SO9F8WgW