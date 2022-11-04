Израиль нанес удар по сектору Газа в ответ на выпущенные ракеты

ukru
14 марта, 19:57 • 53982 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 94228 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 100992 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 132800 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 134948 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 111459 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 105326 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 91578 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111177 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136518 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Соглашение о полезных ископаемых с США: Зеленский рассказал о последовательности действий

Соглашение о полезных ископаемых с США: Зеленский рассказал о последовательности действий

14 марта, 17:27 • 19791 просмотра
Зеленский о Курской операции: "Она свою задачу выполнила"

Зеленский о Курской операции: "Она свою задачу выполнила"

14 марта, 17:29 • 35263 просмотра
Канада увеличивает взносы в Фонд поддержки энергетики Украины до более 40 млн евро: на что пойдут деньги

Канада увеличивает взносы в Фонд поддержки энергетики Украины до более 40 млн евро: на что пойдут деньги

14 марта, 17:50 • 19858 просмотра
Вражеские БпЛА замечены над несколькими областями Украины - ПС

Вражеские БпЛА замечены над несколькими областями Украины - ПС

14 марта, 20:56 • 22952 просмотра
Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

23:36 • 26344 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 231733 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 262145 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 199613 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 204929 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 240162 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 53982 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 98573 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 117754 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 120192 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 127612 просмотра
Актуальное
Израиль нанес удар по сектору Газа в ответ на выпущенные ракеты

Израиль нанес удар по сектору Газа в ответ на выпущенные ракеты

Киев • УНН

 • 222390 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Израильские военные нанесли удар по сектору Газа утром в пятницу, через несколько часов после того, как четыре ракеты были выпущены по Израилю из палестинского анклава, которым управляет ХАМАС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Times of Israel.

Детали

Армия обороны Израиля заявила, что нанесла авиаудары по подземному заводу по производству ракет, который использовал ХАМАС.

"Удар был нанесен в ответ на запуски ракет с территории Газы на территорию Израиля… и он приведет к причинению вреда террористической группировке ХАМАС, пытающейся сконцентрироваться и вооружиться ракетами", — говорится в заявлении ЦАХАЛа.

Палестинское информационное агентство "Шехаб" сообщило, что "объект сопротивления" в Аль-Магаге был поражен. Сообщений о пострадавших не поступало.

На фотографиях, распространенных в социальных сетях, видны огненные шары и дым в Газе от авиаударов.

Дополнение 

Отмечается, что ответная атака произошла после того, как четыре ракеты были выпущены из Сектора Газы в сторону Израиля в четверг. По данным израильских военных, одна ракета была перехвачена системой противовоздушной обороны "Железный купол" над пограничным городом, а остальные три упали в Смуге.

Сообщений о пострадавших или разрушениях после ракетных обстрелов не поступало. Никакая палестинская группировка не взяла на себя ответственность за запуски, но ЦАХАЛ заявил, что считает ответственным ХАМАС. Отмечается, что ракетные обстрелы произошли через несколько часов после того, как член Палестинского исламского джихада был убит во время израильской военной операции в городе Дженин на Западном берегу.

فيديو يظهر القصف الإسرائيلي العنيف الذي استهدف موقعا للمقاومة في مخيم المغاز — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 4, 2022

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы