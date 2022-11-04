Израиль нанес удар по сектору Газа в ответ на выпущенные ракеты

Детали

Армия обороны Израиля заявила, что нанесла авиаудары по подземному заводу по производству ракет, который использовал ХАМАС.

"Удар был нанесен в ответ на запуски ракет с территории Газы на территорию Израиля… и он приведет к причинению вреда террористической группировке ХАМАС, пытающейся сконцентрироваться и вооружиться ракетами", — говорится в заявлении ЦАХАЛа.

Палестинское информационное агентство "Шехаб" сообщило, что "объект сопротивления" в Аль-Магаге был поражен. Сообщений о пострадавших не поступало.

На фотографиях, распространенных в социальных сетях, видны огненные шары и дым в Газе от авиаударов.

Дополнение

Отмечается, что ответная атака произошла после того, как четыре ракеты были выпущены из Сектора Газы в сторону Израиля в четверг. По данным израильских военных, одна ракета была перехвачена системой противовоздушной обороны "Железный купол" над пограничным городом, а остальные три упали в Смуге.

Сообщений о пострадавших или разрушениях после ракетных обстрелов не поступало. Никакая палестинская группировка не взяла на себя ответственность за запуски, но ЦАХАЛ заявил, что считает ответственным ХАМАС. Отмечается, что ракетные обстрелы произошли через несколько часов после того, как член Палестинского исламского джихада был убит во время израильской военной операции в городе Дженин на Западном берегу.

فيديو يظهر القصف الإسرائيلي العنيف الذي استهدف موقعا للمقاومة في مخيم المغاز — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 4, 2022