Нереалізований пенальті завадив “Боруссії” перемогти “Барселону”
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. В одній із зустрічі першого туру групового етапу Ліги чемпіонів у квартеті F “Боруссія” Д приймала каталонську “Барселону”, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
“Боруссія” могла здобути перемогу в матчі, але Марко Ройс в першому таймі не реалізував вихід один на один з воротарем, а після перерви не забив пенальті. У “Барселони” теж були моменти, але і Роман Бюркі залишився непробивним — 0:0.
Примітно, що “Барселона” не програє протягом 15 матчів Ліги чемпіонів на груповому етапі.
Відзначимо, що в іншій баталії групи міланський “Інтер” в додатковий час врятувався від домашньої поразки у грі з празькою “Славією” — 1:1.