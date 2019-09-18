Нереализованный пенальти помешал "Боруссии" победить "Барселону"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. В одной из встречи первого тура группового этапа Лиги чемпионов в квартете F "Боруссия" Д принимала каталонскую "Барселону", сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
“Боруссия” могла одержать победу в матче, но Марко Ройс в первом тайме не реализовал выход один на один с вратарем, а после перерыва не забил пенальти. У “Барселоны” тоже были моменты, но и Бюрки остался непробиваемым — 0:0.
Примечательно, что “Барселона” не проигрывает на протяжении 15 матчей Лиги чемпионов на групповом этапе.
Отметим, что в другой баталии группы миланский “Интер” в дополнительное время спасся от домашнего поражения в игре с пражской “Славией” — 1:1.