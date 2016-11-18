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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Неповнолітню інтернет-шахрайку викрили на Черкащині

Неповнолітню інтернет-шахрайку викрили на Черкащині

Київ • УНН

 • 7750 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Неповнолітню інтернет-шахрайку викрили на Черкащині. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Черкаської області.

Правоохоронці встановили, що 17-річна жителька Черкащини займалась інтернет-шахрайством. Дівчина, реєструючись у різних соціальних мережах під вигаданим ім’ям, пропонувала громадянам продаж побутових товарів, не маючи наміру їх реалізувати. Отримавши грошові кошти, неповнолітня обіцяний товар покупцю не надсилала.

Наразі їй повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.1,2 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Інтернет-шахрайці загрожує кримінальна відповідальність та обов’язок відшкодувати завдані злочинними діями збитки.

Українські Національні Новини

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