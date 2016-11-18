Неповнолітню інтернет-шахрайку викрили на Черкащині
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Неповнолітню інтернет-шахрайку викрили на Черкащині. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Черкаської області.
Правоохоронці встановили, що 17-річна жителька Черкащини займалась інтернет-шахрайством. Дівчина, реєструючись у різних соціальних мережах під вигаданим ім’ям, пропонувала громадянам продаж побутових товарів, не маючи наміру їх реалізувати. Отримавши грошові кошти, неповнолітня обіцяний товар покупцю не надсилала.
Наразі їй повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.1,2 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.
Інтернет-шахрайці загрожує кримінальна відповідальність та обов’язок відшкодувати завдані злочинними діями збитки.