Несовершеннолетнюю интернет-мошенницу разоблачили в Черкасской области
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Несовершеннолетнюю интернет-мошенницу разоблачили в Черкасской области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Черкасской области.
Правоохранители установили, что 17-летняя жительница Черкасской области занималась интернет-мошенничеством. Девушка, регистрируясь в различных социальных сетях под вымышленным именем, предлагала гражданам продажу бытовых товаров, не имея намерения их реализовать. Получив денежные средства, несовершеннолетняя обещанный товар покупателю не высылала.
Ей сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.1,2 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
Интернет-мошеннице грозит уголовная ответственность и обязанность возместить причиненный преступными действиями ущерб.