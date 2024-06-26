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Необхідності продовження строку оновлення військово-облікових даних немає - Веніславський

Київ • УНН

 • 25419 перегляди

Народний депутат Федір Веніславський говорить відсутність необхідності продовжувати термін для оновлення персональних даних військовослужбовців, оскільки поточна динаміка оновлення даних позитивна, і залишається ще 20 днів.

Необхідності продовження строку оновлення військово-облікових даних немає - Веніславський

На даний момент говорити про необхідність продовження строку для оновлення персональних військово-облікових даних немає. У військовозобов’язаних є ще 20 днів на оновлення даних. Про це під час брифінгу розповів народний депутат від "Слуги народу", член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки оборони та розвідки Федір Веніславський, передає УНН.

Динаміка, яку ми на сьогодні спостерігаємо в оновленні даних, достатньо позитивна. Минув місяць і 8 днів з моменту набрання чинності відповідного закону, і на даний момент немає необхідності говорити про продовження строку, який ми надали законом для оновлення своїх персональних військово-облікових даних. Тим більше є ще 20 з лишнім днів, протягом яких усі бажаючі можуть це зробити

- сказав Веніславський.

Нагадаємо

Вчора з’явилася інформація, що у Міноборони підтримують законопроєкт про збільшення терміну оновлення даних у ТЦК. Зазначалося, що термін оновлення даних міг бути продовжений на ще 90 днів.

Однак, пізніше Міноборони заявило, що попри триваючі консультації та дискусії, міністерство не вважає за необхідне продовжувати цей термін до 150 днів, оскільки оновлення можна легко здійснити через застосунок Резерв+.

До призову після оновлення даних придатні понад 1 млн людей – речник Міноборони25.06.24, 10:12 • 18131 перегляд

Павло Башинський

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