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До призову після оновлення даних придатні понад 1 млн людей – речник Міноборони

Київ • УНН

 • 18131 перегляди

За словами речника Міноборони, понад 1 мільйон осіб можуть бути призвані на строкову військову службу після оновлення даних військового обліку.

До призову після оновлення даних придатні понад 1 млн людей – речник Міноборони

Серед тих громадян, які вже оновили свої дані, понад 1 мільйон військовозобов’язаних придатні до призову. Як пише УНН, про це в ефірі Армія TV заявив речник МОУ Дмитро Лазуткін.

Це важлива інформація, тому що багато заброньованих, багато тих, хто має право на відстрочку. Тобто мільйон і сто тисяч можуть бути мобілізованими і, відповідно, стати до лав Сил оборони

- сказав він.

Він додав, що потенційні мобілізовані найближчими днями не зможуть допомогти тим військовослужбовцям, які вже боронять країну. Але це важливо на перспективу, оскільки йдеться про поліпшення військового обліку.

Країна має знати, на кого розраховувати під час захисту

- зазначив речник.

Додамо

Міністерство оборони України запустило QR-код у додатку "Резерв+", що дозволяє уповноваженим органам перевіряти дійсність електронних військово-облікових документів, які мають таку ж юридичну силу, як і паперові. Станом на 19 червня 645 тис. користувачів завантажили свої військово-облікові документи через додаток "Резерв+". А близько 350 тисяч військовозобов'язаних оновили свої дані в Центрах надання адміністративних послуг, при цьому щотижня надходить 17-18 тисяч запитів на оновлення облікових даних.

Мобілізація в Україні: у липні повістки почнуть розсилати поштою 14.06.24, 23:27 • 24779 переглядiв

Анастасія Рябоконь

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