К призыву после обновления данных пригодны более 1 млн человек - спикер Минобороны

Среди тех граждан, которые уже обновили свои данные, более 1 миллиона военнообязанных пригодны к призыву. Как пишет УНН, об этом в эфире Армия TV заявил спикер МОУ Дмитрий Лазуткин.

Это важная информация, потому что много забронированных, много тех, кто имеет право на отсрочку. То есть миллион и сто тысяч могут быть мобилизованными и, соответственно, стать в ряды Сил обороны - сказал он.

Он добавил, что потенциальные мобилизованные в ближайшие дни не смогут помочь тем военнослужащим, которые уже защищают страну. Но это важно на перспективу, поскольку речь идет об улучшении воинского учета.

Страна должна знать, на кого рассчитывать во время защиты - отметил спикер.

Добавим

Министерство обороны Украины запустило QR-код в приложении "Резерв+", что позволяет уполномоченным органам проверять действительность электронных военно-учетных документов, которые имеют такую же юридическую силу, как и бумажные. По состоянию на 19 июня 645 тыс. пользователей загрузили свои военно-учетные документы через приложение "Резерв+". А около 350 тысяч военнообязанных обновили свои данные в Центрах предоставления административных услуг, при этом еженедельно поступает 17-18 тысяч запросов на обновление учетных данных.

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