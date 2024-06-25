К призыву после обновления данных пригодны более 1 млн человек - спикер Минобороны

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Госдепартамент внес Россию и Беларусь в список государств-спонсоров торговли людьми

Госдепартамент внес Россию и Беларусь в список государств-спонсоров торговли людьми

  •  82222 просмотра
Блинкен заявил о необходимости разработки плана послевоенного развития Газы

Блинкен заявил о необходимости разработки плана послевоенного развития Газы

  •  100626 просмотра
25 июня: Международный день моряка, день цветного телевидения, День таможенника Украины

25 июня: Международный день моряка, день цветного телевидения, День таможенника Украины

  •  89043 просмотра
США предупреждают, что Россия может помочь ядерной программе Северной Кореи в обмен на оружие

США предупреждают, что Россия может помочь ядерной программе Северной Кореи в обмен на оружие

  •  103014 просмотра
Для планирования жизни следует исходить из того, что в серых зонах света не будет, - Yasno

Для планирования жизни следует исходить из того, что в серых зонах света не будет, - Yasno

  •  86508 просмотра
публикации
Тест для власти: смогут ли чиновники привлечь два агрохолдинга к ремонту дороги, которую они разрушают своим транспортом

Тест для власти: смогут ли чиновники привлечь два агрохолдинга к ремонту дороги, которую они разрушают своим транспортом

  •  43067 просмотра
Демократия? Нет, не слышали. Нардеп Тищенко, который попал в скандал в Днепре, угрожал адвокату (скрины)

Демократия? Нет, не слышали. Нардеп Тищенко, который попал в скандал в Днепре, угрожал адвокату (скрины)

  •  131656 просмотра
Вместо тысячи турникетов для военных: НАБУ планирует отремонтировать фасады своих зданий за 1,7 млн грн

Вместо тысячи турникетов для военных: НАБУ планирует отремонтировать фасады своих зданий за 1,7 млн грн

21 июня 2024, 08:33  •  251412 просмотра
Слуга народа Мороховский может сесть на 12 лет? Одесский банкир засветился в скандале с терминалом "Олимпекс"

Слуга народа Мороховский может сесть на 12 лет? Одесский банкир засветился в скандале с терминалом "Олимпекс"

21 июня 2024, 07:58  •  247932 просмотра
Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

21 июня 2024, 05:40  •  250995 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
25 июня: Международный день моряка, день цветного телевидения, День таможенника Украины

25 июня: Международный день моряка, день цветного телевидения, День таможенника Украины

  •  89043 просмотра
24 июня: День бассейна, Международный день феи, Рождество Иоанна Предтечи

24 июня: День бассейна, Международный день феи, Рождество Иоанна Предтечи

24 июня 2024, 03:03  •  108822 просмотра
Пекинес из США с пятой попытки получил звание самой уродливой собаки в мире

Пекинес из США с пятой попытки получил звание самой уродливой собаки в мире

23 июня 2024, 09:22  •  116123 просмотра
23 июня: День пишущей машинки, День "Альфы", Троица

23 июня: День пишущей машинки, День "Альфы", Троица

23 июня 2024, 03:17  •  110123 просмотра
22 июня: Всемирный день тропического леса, день позитивных медиа

22 июня: Всемирный день тропического леса, день позитивных медиа

22 июня 2024, 03:03  •  111438 просмотра
Актуальное

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

К призыву после обновления данных пригодны более 1 млн человек - спикер Минобороны

К призыву после обновления данных пригодны более 1 млн человек - спикер Минобороны

Киев  •  УНН

25 июня 2024, 07:12  •  12178 просмотра

Read in English

По словам представителя Минобороны, более 1 миллиона человек могут быть призваны на срочную военную службу после обновления данных воинского учета.

Среди тех граждан, которые уже обновили свои данные, более 1 миллиона военнообязанных пригодны к призыву. Как пишет УНН, об этом в эфире Армия TV заявил спикер МОУ Дмитрий Лазуткин.

Это важная информация, потому что много забронированных, много тех, кто имеет право на отсрочку. То есть миллион и сто тысяч могут быть мобилизованными и, соответственно, стать в ряды Сил обороны

- сказал он.

Он добавил, что потенциальные мобилизованные в ближайшие дни не смогут помочь тем военнослужащим, которые уже защищают страну. Но это важно на перспективу, поскольку речь идет об улучшении воинского учета.

Страна должна знать, на кого рассчитывать во время защиты

- отметил спикер.

Добавим

Министерство обороны Украины запустило QR-код в приложении "Резерв+", что позволяет уполномоченным органам проверять действительность электронных военно-учетных документов, которые имеют такую же юридическую силу, как и бумажные. По состоянию на 19 июня 645 тыс. пользователей загрузили свои военно-учетные документы через приложение "Резерв+". А около 350 тысяч военнообязанных обновили свои данные в Центрах предоставления административных услуг, при этом еженедельно поступает 17-18 тысяч запросов на обновление учетных данных.

Мобилизация в Украине: в июле повестки начнут рассылать по почте14 июня 2024, 20:27 • 24346 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

ОбществоВойна
Эксклюзив
До августа будет держаться: эксперт спрогнозировал, что будет с курсом доллара до конца года
  •  29670 просмотра

До августа будет держаться: эксперт спрогнозировал, что будет с курсом доллара до конца года

Эксклюзив
Война поставщиков продуктов питания для ВСУ: новые правила игры нравятся не всем
  •  102361 просмотра

Война поставщиков продуктов питания для ВСУ: новые правила игры нравятся не всем

Эксклюзив
"Игнорировать нельзя отчитываться": директор НАБУ уклоняется от исполнения обязанностей
  •  106040 просмотра

"Игнорировать нельзя отчитываться": директор НАБУ уклоняется от исполнения обязанностей

Эксклюзив
Доллар в конце года может достигнуть 44 гривен - прогноз эксперта
  •  107167 просмотра

Доллар в конце года может достигнуть 44 гривен - прогноз эксперта

Эксклюзив
Серый экспорт должен быть уничтожен - член аграрного комитета Рады
24 июня 2024, 08:40  •  104283 просмотра

Серый экспорт должен быть уничтожен - член аграрного комитета Рады

Эксклюзив
Экспертизы НАБУ по делу против Сольского: куда обращались детективы
24 июня 2024, 08:23  •  97981 просмотра

Экспертизы НАБУ по делу против Сольского: куда обращались детективы

Эксклюзив
Банк Мороховского "Восток" помог Грозе и Науменко незаконно сохранить контроль над "Сухим Портом" (видео)
24 июня 2024, 07:40  •  73052 просмотра

Банк Мороховского "Восток" помог Грозе и Науменко незаконно сохранить контроль над "Сухим Портом" (видео)

ЕС утвердил 14-й пакет санкции против рф
24 июня 2024, 07:25  •  48959 просмотра

ЕС утвердил 14-й пакет санкции против рф

Эксклюзив
Люди требуют от Черниговской ОВА ремонта дороги, которую разрушают два агрохолдинга - как отреагировали чиновники
24 июня 2024, 07:00  •  45332 просмотра

Люди требуют от Черниговской ОВА ремонта дороги, которую разрушают два агрохолдинга - как отреагировали чиновники

Эксклюзив
Ретроградный Сатурн и Черная Луна: прогноз для всех знаков Зодиака на 24 – 30 июня
24 июня 2024, 06:04  •  40305 просмотра

Ретроградный Сатурн и Черная Луна: прогноз для всех знаков Зодиака на 24 – 30 июня

Популярные

Для планирования жизни следует исходить из того, что в серых зонах света не будет, - Yasno

Для планирования жизни следует исходить из того, что в серых зонах света не будет, - Yasno

  •  86640 просмотра
США предупреждают, что Россия может помочь ядерной программе Северной Кореи в обмен на оружие

США предупреждают, что Россия может помочь ядерной программе Северной Кореи в обмен на оружие

  •  103032 просмотра
25 июня: Международный день моряка, день цветного телевидения, День таможенника Украины

25 июня: Международный день моряка, день цветного телевидения, День таможенника Украины

  •  89169 просмотра
Блинкен заявил о необходимости разработки плана послевоенного развития Газы

Блинкен заявил о необходимости разработки плана послевоенного развития Газы

  •  100644 просмотра
Госдепартамент внес Россию и Беларусь в список государств-спонсоров торговли людьми

Госдепартамент внес Россию и Беларусь в список государств-спонсоров торговли людьми

  •  82308 просмотра

Публикации

Тест для власти: смогут ли чиновники привлечь два агрохолдинга к ремонту дороги, которую они разрушают своим транспортом

Тест для власти: смогут ли чиновники привлечь два агрохолдинга к ремонту дороги, которую они разрушают своим транспортом

  •  43200 просмотра
Демократия? Нет, не слышали. Нардеп Тищенко, который попал в скандал в Днепре, угрожал адвокату (скрины)

Демократия? Нет, не слышали. Нардеп Тищенко, который попал в скандал в Днепре, угрожал адвокату (скрины)

  •  131669 просмотра
Вместо тысячи турникетов для военных: НАБУ планирует отремонтировать фасады своих зданий за 1,7 млн грн

Вместо тысячи турникетов для военных: НАБУ планирует отремонтировать фасады своих зданий за 1,7 млн грн

21 июня 2024, 08:33  •  251423 просмотра
Слуга народа Мороховский может сесть на 12 лет? Одесский банкир засветился в скандале с терминалом "Олимпекс"

Слуга народа Мороховский может сесть на 12 лет? Одесский банкир засветился в скандале с терминалом "Олимпекс"

21 июня 2024, 07:58  •  247942 просмотра
Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

21 июня 2024, 05:40  •  251003 просмотра

Война

В результате утренних ударов рф по Донецкой области есть погибший и 4 раненых

В результате утренних ударов рф по Донецкой области есть погибший и 4 раненых

  •  3419 просмотра
Генштаб: враг пытается прорваться из района Очеретино, напряженная ситуация возле Верхнекаменского

Генштаб: враг пытается прорваться из района Очеретино, напряженная ситуация возле Верхнекаменского

  •  6499 просмотра
ЕС ввел санкции в отношении 19 китайских компаний из-за связей с военными усилиями России в Украине

ЕС ввел санкции в отношении 19 китайских компаний из-за связей с военными усилиями России в Украине

  •  10397 просмотра
На фронте за сутки произошло 170 боевых столкновений - Генштаб

На фронте за сутки произошло 170 боевых столкновений - Генштаб

  •  11849 просмотра
Пентагон об обвинениях россии в ударе ATACMS: если россия обеспокоена потерями, то должна немедленно прекратить войну

Пентагон об обвинениях россии в ударе ATACMS: если россия обеспокоена потерями, то должна немедленно прекратить войну

  •  18928 просмотра

политика

"ЕС сегодня открывает переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой": фон дер Ляйен сделала заявление

"ЕС сегодня открывает переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой": фон дер Ляйен сделала заявление

  •  2834 просмотра
ЕС ввел санкции в отношении 19 китайских компаний из-за связей с военными усилиями России в Украине

ЕС ввел санкции в отношении 19 китайских компаний из-за связей с военными усилиями России в Украине

  •  10397 просмотра
Пентагон об обвинениях россии в ударе ATACMS: если россия обеспокоена потерями, то должна немедленно прекратить войну

Пентагон об обвинениях россии в ударе ATACMS: если россия обеспокоена потерями, то должна немедленно прекратить войну

  •  18928 просмотра
Орбан о переговорах Украины по вступлению в ЕС: мы не блокируем процесс

Орбан о переговорах Украины по вступлению в ЕС: мы не блокируем процесс

  •  19624 просмотра
Мера пресечения для Тищенко: прокуроры сегодня внесут ходатайство о круглосуточном домашнем аресте в суд

Мера пресечения для Тищенко: прокуроры сегодня внесут ходатайство о круглосуточном домашнем аресте в суд

  •  21493 просмотра

Война

В результате утренних ударов рф по Донецкой области есть погибший и 4 раненых

В результате утренних ударов рф по Донецкой области есть погибший и 4 раненых

  •  3419 просмотра
Генштаб: враг пытается прорваться из района Очеретино, напряженная ситуация возле Верхнекаменского

Генштаб: враг пытается прорваться из района Очеретино, напряженная ситуация возле Верхнекаменского

  •  6499 просмотра
ЕС ввел санкции в отношении 19 китайских компаний из-за связей с военными усилиями России в Украине

ЕС ввел санкции в отношении 19 китайских компаний из-за связей с военными усилиями России в Украине

  •  10397 просмотра
На фронте за сутки произошло 170 боевых столкновений - Генштаб

На фронте за сутки произошло 170 боевых столкновений - Генштаб

  •  11849 просмотра
Пентагон об обвинениях россии в ударе ATACMS: если россия обеспокоена потерями, то должна немедленно прекратить войну

Пентагон об обвинениях россии в ударе ATACMS: если россия обеспокоена потерями, то должна немедленно прекратить войну

  •  18928 просмотра

политика

"ЕС сегодня открывает переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой": фон дер Ляйен сделала заявление

"ЕС сегодня открывает переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой": фон дер Ляйен сделала заявление

  •  2834 просмотра
ЕС ввел санкции в отношении 19 китайских компаний из-за связей с военными усилиями России в Украине

ЕС ввел санкции в отношении 19 китайских компаний из-за связей с военными усилиями России в Украине

  •  10397 просмотра
Пентагон об обвинениях россии в ударе ATACMS: если россия обеспокоена потерями, то должна немедленно прекратить войну

Пентагон об обвинениях россии в ударе ATACMS: если россия обеспокоена потерями, то должна немедленно прекратить войну

  •  18928 просмотра
Орбан о переговорах Украины по вступлению в ЕС: мы не блокируем процесс

Орбан о переговорах Украины по вступлению в ЕС: мы не блокируем процесс

  •  19624 просмотра
Мера пресечения для Тищенко: прокуроры сегодня внесут ходатайство о круглосуточном домашнем аресте в суд

Мера пресечения для Тищенко: прокуроры сегодня внесут ходатайство о круглосуточном домашнем аресте в суд

  •  21493 просмотра

Новости Бизнеса

БФ "МХП-Громаді" в третий раз получил самые высокие баллы в Национальном рейтинге благотворительных организаций

БФ "МХП-Громаді" в третий раз получил самые высокие баллы в Национальном рейтинге благотворительных организаций

21 июня 2024, 16:25  •  102064 просмотра
В Киеве состоится первая Всеукраинская конференция по закупкам МХП

В Киеве состоится первая Всеукраинская конференция по закупкам МХП

20 июня 2024, 11:46  •  105446 просмотра
Новая услуга для клиентов ПУМБ - переводы на карту или счет через TransferGo

Новая услуга для клиентов ПУМБ - переводы на карту или счет через TransferGo

18 июня 2024, 07:17  •  115576 просмотра

Экономика

Укрэнерго: с 12:00 до 23:00 объем ограничений электричества будет больше

Укрэнерго: с 12:00 до 23:00 объем ограничений электричества будет больше

  •  9933 просмотра
До августа будет держаться: эксперт спрогнозировал, что будет с курсом доллара до конца года

До августа будет держаться: эксперт спрогнозировал, что будет с курсом доллара до конца года
Эксклюзив

  •  29660 просмотра
Курс валют на 25 июня: доллар снова возобновил рост

Курс валют на 25 июня: доллар снова возобновил рост

  •  13262 просмотра
Зеленский продлил санкции против 390 российских олигархов: в списке Фирташ и Дерипаска

Зеленский продлил санкции против 390 российских олигархов: в списке Фирташ и Дерипаска

  •  35380 просмотра
Для планирования жизни следует исходить из того, что в серых зонах света не будет, - Yasno

Для планирования жизни следует исходить из того, что в серых зонах света не будет, - Yasno

  •  86601 просмотра

Киев

У грузовика на столичном мосту Патона на ходу отлетело колесо, поврежден другой автомобиль

У грузовика на столичном мосту Патона на ходу отлетело колесо, поврежден другой автомобиль

  •  32420 просмотра
Просил снимать откровенные видео: в Киеве будут судить мужчину за развращение ребенка

Просил снимать откровенные видео: в Киеве будут судить мужчину за развращение ребенка

  •  34227 просмотра
Женщина, которая разбила могилы военных, будет находиться в медучреждении для психиатрической помощи 60 суток - прокуратура

Женщина, которая разбила могилы военных, будет находиться в медучреждении для психиатрической помощи 60 суток - прокуратура

  •  36225 просмотра
Обломки упали в Киевской области, повредив 72 жилых дома, 8 высоток, 13 зданий и 28 автомобилей

Обломки упали в Киевской области, повредив 72 жилых дома, 8 высоток, 13 зданий и 28 автомобилей

23 июня 2024, 19:42  •  102608 просмотра
В Киеве и области завтра возможны дожди, местами грозы

В Киеве и области завтра возможны дожди, местами грозы

23 июня 2024, 18:10  •  51436 просмотра