Близько 350 тисяч військовозобов'язаних вже оновили свої дані у Центрах надання адміністративних послуг. Щотижня ЦНАП отримує від 17 до 18 тисяч звернень для уточнення облікових даних.

Про це сказала Керівник експертної групи моніторингу та контролю якості надання публічних послуг Mарина Бобраніцька в ефірі телемарафону, передає УНН.

Вже близько 350 тисяч військовозобов’язаних оновили свої дані в ЦНАПі. Наразі маємо по 17-18 тисяч звернень на тиждень з метою уточнення облікових даних

За її словами, регіонально найбільш популярний сервіс в Києві, у Львівській, Дніпропетровській, Одеській та Харківській областях.

Найбільше оновлювались у ЦНАПах Львова, Одеси, Харкова, Запоріжжя та Вінниці. Наразі у Києві найбільше сформованих уточнень військово облікових та персональних даних – це близько 29 тисяч