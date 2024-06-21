Около 350 тысяч военнообязанных уже обновили свои данные в Центрах предоставления административных услуг, при этом еженедельно поступает 17-18 тысяч запросов на обновление учетных данных.
Около 350 тысяч военнообязанных уже обновили свои данные в Центрах предоставления административных услуг. Каждую неделю ЦПАУ получает от 17 до 18 тысяч обращений для уточнения учетных данных.
Об этом сказала руководитель экспертной группы мониторинга и контроля качества предоставления публичных услуг Марина Бобраницкая в эфире телемарафона, передает УНН.
Уже около 350 тысяч военнообязанных обновили свои данные в ЦПАУ. Сейчас имеем по 17-18 тысяч обращений в неделю с целью уточнения учетных данных
По ее словам, регионально наиболее популярный сервис в Киеве, во Львовской, Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях.
Больше всего обновлялись в ЦПАУ Львова, Одессы, Харькова, Запорожья и Винницы. Сейчас в Киеве больше всего сформированных уточнений военно учетных и персональных данных-это около 29 тысяч
Напомним
Процесс бронирования работников на предприятиях, которые признаны критически важными для экономики Украины или обеспечивают потребности Сил обороны, будет происходить в течение часа.