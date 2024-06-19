Військово-обліковий документ у "Резерв+" завантажили вже 645 тисяч користувачів – Міноборони
Київ • УНН
Вже 645 000 користувачів завантажили свої військово-облікові документи через додаток "Резерв+", що дозволило їм виправити помилки у своєму статусі за лічені хвилини.
У застосунку Резерв+ вже 645 тисяч користувачів завантажили свої військово-облікові документи. Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко у ефірі телемарафону, передає УНН.
Вже 645 тисяч унікальних електронних військово облікових документів було згенеровано. Це означає, що для людей це важлива функція, вони її чекали
За її словами, раніше б така послуга зайняла часу до 5 днів, а тепер це кілька хвилин.
Нагадаємо
Разом із запуском QR-коду, Міноборони додали нову функцію у застосунку Резерв+, яка допоможе військовослужбовцям виправити помилку, якщо їхній статус у застосунку показує, що вони досі на обліку.