Военно-учетный документ в "Резерв+" загрузили уже 645 тысяч пользователей - Минобороны

В приложении Резерв+ уже 645 тысяч пользователей загрузили свои военно-учетные документы. Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона, передает УНН.

Уже 645 тысяч уникальных электронных военно учетных документов было сгенерировано. Это означает, что для людей это важная функция, они ее ждали - сказала Черногоренко.

По ее словам, раньше бы такая услуга заняла времени до 5 дней, а теперь это несколько минут.

Напомним

Вместе с запуском QR-кода, Минобороны добавили новую функцию в приложении Резерв+, которая поможет военнослужащим исправить ошибку, если их статус в приложении показывает, что они до сих пор на учете.