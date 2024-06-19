Военно-учетный документ в "Резерв+" загрузили уже 645 тысяч пользователей - Минобороны
Киев • УНН
Уже 645 000 пользователей загрузили свои военно-учетные документы через приложение "Резерв+", что позволило им исправить ошибки в своем статусе за считанные минуты.
В приложении Резерв+ уже 645 тысяч пользователей загрузили свои военно-учетные документы. Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона, передает УНН.
Уже 645 тысяч уникальных электронных военно учетных документов было сгенерировано. Это означает, что для людей это важная функция, они ее ждали
По ее словам, раньше бы такая услуга заняла времени до 5 дней, а теперь это несколько минут.
Напомним
Вместе с запуском QR-кода, Минобороны добавили новую функцию в приложении Резерв+, которая поможет военнослужащим исправить ошибку, если их статус в приложении показывает, что они до сих пор на учете.