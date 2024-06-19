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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Военно-учетный документ в "Резерв+" загрузили уже 645 тысяч пользователей - Минобороны

Военно-учетный документ в "Резерв+" загрузили уже 645 тысяч пользователей - Минобороны

Киев  •  УНН

19 июня 2024, 13:05  •  2440 просмотра

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Уже 645 000 пользователей загрузили свои военно-учетные документы через приложение "Резерв+", что позволило им исправить ошибки в своем статусе за считанные минуты.

В приложении Резерв+ уже 645 тысяч пользователей загрузили свои военно-учетные документы. Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона, передает УНН.

Уже 645 тысяч уникальных электронных военно учетных документов было сгенерировано. Это означает, что для людей это важная функция, они ее ждали

 - сказала Черногоренко.

По ее словам, раньше бы такая услуга заняла времени до 5 дней, а теперь это несколько минут.

Напомним

Вместе с запуском QR-кода, Минобороны добавили новую функцию в приложении Резерв+, которая поможет военнослужащим исправить ошибку, если их статус в приложении показывает, что они до сих пор на учете.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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