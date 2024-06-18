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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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"Я військовослужбовець, але досі на обліку”: у Міноборони запустили нову функцію у Резерв+

Київ • УНН

 • 104280 перегляди

Міністерство оборони додало нову функцію "Я військовослужбовець, але ще перебуваю на обліку" до програми "Резерв+", яка дозволяє військовослужбовцям виправити свій статус.

"Я військовослужбовець, але досі на обліку”: у Міноборони запустили нову функцію у Резерв+

Разом із запуском QR-коду, Міноборони додали нову функцію у застосунку Резерв+, яка допоможе військовослужбовцям виправити помилку, якщо їхній статус у застосунку показує, що вони досі на обліку. Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко у ефірі телемарафону, передає УНН.

Ми запустили додатковий функціонал, окрім генерації QR-коду було запущено функцію "Я військовослужбовець, але досі на обліку". Військові, які бачать, що вони досі на обліку, подають електронний запит та уточнюють, що вони вже є військовослужбовцями і цей статус ТЦК та СП виправлять, через запит у відповідну військову частину про факт про прийняття людиною обов’язку щодо військової служби

- розповіла Черногоренко.

За її словами, Міноборони вийдуть з поясненнями усю функціоналу згодом.

Нагадаємо

Вже 1,5 млн громадян оновили дані через мобільний застосунок "Резерв +".

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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