"Я військовослужбовець, але досі на обліку”: у Міноборони запустили нову функцію у Резерв+
Київ • УНН
Міністерство оборони додало нову функцію "Я військовослужбовець, але ще перебуваю на обліку" до програми "Резерв+", яка дозволяє військовослужбовцям виправити свій статус.
Разом із запуском QR-коду, Міноборони додали нову функцію у застосунку Резерв+, яка допоможе військовослужбовцям виправити помилку, якщо їхній статус у застосунку показує, що вони досі на обліку. Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко у ефірі телемарафону, передає УНН.
Ми запустили додатковий функціонал, окрім генерації QR-коду було запущено функцію "Я військовослужбовець, але досі на обліку". Військові, які бачать, що вони досі на обліку, подають електронний запит та уточнюють, що вони вже є військовослужбовцями і цей статус ТЦК та СП виправлять, через запит у відповідну військову частину про факт про прийняття людиною обов’язку щодо військової служби
За її словами, Міноборони вийдуть з поясненнями усю функціоналу згодом.
Нагадаємо
Вже 1,5 млн громадян оновили дані через мобільний застосунок "Резерв +".