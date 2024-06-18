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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Минобороны запустили новую функцию в Резерв+ - "Я военнослужащий, но до сих пор на учете"

Минобороны запустили новую функцию в Резерв+ - "Я военнослужащий, но до сих пор на учете"

Киев  •  УНН

18 июня 2024, 07:48  •  20007 просмотра

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Министерство обороны добавило новую функцию "Я военнослужащий, но еще состою на учете" в программу "Резерв+", которая позволяет военнослужащим исправить свой статус.

Вместе с запуском QR-кода, Минобороны добавили новую функцию в приложении Резерв+, которая поможет военнослужащим исправить ошибку, если их статус в приложении показывает, что они до сих пор на учете. Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона, передает УНН.

Мы запустили дополнительный функционал, кроме генерации QR-кода была запущена функция "Я военнослужащий, но до сих пор на учете". Военные, которые видят, что они до сих пор на учете, подают электронный запрос и уточняют, что они уже являются военнослужащими и этот статус ТЦК и СП исправят, через запрос в соответствующую воинскую часть о факте о принятии человеком обязанности по военной службе

- рассказала Черногоренко.

По ее словам, Минобороны выйдут с объяснениями всю функционала позже.

Напомним,

Уже 1,5 млн граждан обновили данные через мобильное приложение "Резерв +".

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Войнаполитика
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