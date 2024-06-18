Минобороны запустили новую функцию в Резерв+ - "Я военнослужащий, но до сих пор на учете"

Вместе с запуском QR-кода, Минобороны добавили новую функцию в приложении Резерв+, которая поможет военнослужащим исправить ошибку, если их статус в приложении показывает, что они до сих пор на учете. Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона, передает УНН.

Мы запустили дополнительный функционал, кроме генерации QR-кода была запущена функция "Я военнослужащий, но до сих пор на учете". Военные, которые видят, что они до сих пор на учете, подают электронный запрос и уточняют, что они уже являются военнослужащими и этот статус ТЦК и СП исправят, через запрос в соответствующую воинскую часть о факте о принятии человеком обязанности по военной службе - рассказала Черногоренко.

По ее словам, Минобороны выйдут с объяснениями всю функционала позже.

Напомним,

Уже 1,5 млн граждан обновили данные через мобильное приложение "Резерв +".