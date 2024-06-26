На данный момент говорить о необходимости продления срока для обновления персональных военно-учетных данных нет. У военнообязанных есть еще 20 дней на обновление данных. Об этом во время брифинга рассказал народный депутат от "Слуги народа", член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности обороны и разведки Федор Вениславский, передает УНН.

Динамика, которую мы на сегодня наблюдаем в обновлении данных, достаточно положительная. Прошел месяц и 8 дней с момента вступления в силу соответствующего закона, и на данный момент нет необходимости говорить о продлении срока, который мы предоставили законом для обновления своих персональных военно-учетных данных. Тем более есть еще 20 с лишним дней, в течение которых все желающие могут это сделать - сказал Вениславский.

Напомним

Вчера появилась информация, что в Минобороны поддерживают законопроект об увеличении срока обновления данных в ТЦК. Отмечалось, что срок обновления данных мог быть продлен на 90 дней.

Однако, позже Минобороны заявило, что несмотря на продолжающиеся консультации и дискуссии, министерство не считает необходимым продлевать этот срок до 150 дней, поскольку обновление можно легко осуществить через приложение Резерв+.

К призыву после обновления данных пригодны более 1 млн человек - спикер Минобороны