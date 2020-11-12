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Необхідно напрацювати конкретні шляхи для виходу з конституційної кризи - Стефанчук

Необхідно напрацювати конкретні шляхи для виходу з конституційної кризи - Стефанчук

Київ • УНН

 • 12931 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. Перший заступник Голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що необхідно напрацювати конкретні шляхи для виходу з конституційної кризи. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ВР.

Так, перший заступник Голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук взяв участь в онлайн-засіданні оновленої Комісії з питань правової реформи під головуванням Президента України Володимира Зеленського. Учасники засідання обговорили питання щодо напрацювання конкретних шляхів для виходу з конституційної кризи та відновлення довіри суспільства до судової влади.

"Нам необхідно конкретизувати діяльність Комісії з питань правової реформи, зокрема — у сфері законопроєктної діяльності; визначити чіткий перелік законопроєктів, які пропонуватимуться на розгляд комітетів парламенту, відповідальних за їх підготовку, осіб і конкретні терміни їхньої розробки з тим, аби вони віднайшли своє закріплення в Плані законопроєктної роботи Парламенту України", — наголосив Стефанчук.

Наголошується, що це перше засідання Комісії, яке відбулося після рішення Конституційного Суду України щодо низки положень антикорупційного законодавства.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський чекає від Комісії з правової реформи шляхів щодо виходу з конституційної кризи.

Також голова Комісії з питань правової реформи при Президентові України Сергій Іонушас вважає за необхідне ухвалити нові законодавчі засади роботи Конституційного суду.

Як повідомлялося, станом на 10 листопада у Верховній Раді було зареєстровано 13 законопроектів щодо вирішення ситуації навколо Конституційного Суду України, два з яких — альтернативні до президентського законопроекту, а один — до законопроекту голови ВР Дмитра Разумкова.

Українські Національні Новини

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