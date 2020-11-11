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У Комісії при Зеленському вважають за необхідне ухвалити нові засади роботи КСУ

У Комісії при Зеленському вважають за необхідне ухвалити нові засади роботи КСУ

Київ • УНН

 • 11345 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Голова Комісії з питань правової реформи при Президентові України Сергій Іонушас вважає за необхідне ухвалити нові законодавчі засади роботи Конституційного суду. Про це він сказав сьогодні на першому засіданні Комісії, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби Глави Держави.

Як повідомили в Офісі, засідання оновленої Комісії з питань правової реформи відбулось під головуванням Президента Володимира Зеленського, який долучився у форматі відеоконференції.

Так, повідомляється, що під час засідання Іонушас розповів про основні напрямки роботи Комісії. Серед пріоритетів — відновлення кадрового забезпечення судів та запуск роботи оновленого складу Вищої кваліфікаційної комісії судів України, створення нового незалежного дисциплінарного органу в судовій системі, удосконалення процедури обрання нових доброчесних та професійних членів Вищої ради правосуддя.

Важливими елементами у реформі судочинства Сергій Іонушас назвав розробку та запровадження єдиних стандартів якості виконання судами своїх функцій, а також впровадження електронного суду та здійснення судочинства онлайн.

“Задля відновлення довіри суспільства до Конституційного Суду голова Комісії з питань правової реформи вважає за необхідне ухвалення нових законодавчих засад роботи КСУ. Також необхідно узгодити з Конституцією України законодавство, що регулює діяльність Державного бюро розслідувань та Національного антикорупційного бюро України. Службу безпеки України потрібно позбавити невластивих їй функцій, зокрема щодо розслідування економічних та корупційних злочинів”, — зазначили в пресслужбі.

Повідомляється, що в рамках засідання голови робочих груп Комісії доповіли за напрямками діяльності кожної з них. Зокрема, було обговорено проект змін щодо децентралізації влади, який забезпечить повноту та повсюдність місцевого самоврядування.

Голова робочої групи з питань розвитку законодавства про організацію судової влади та здійснення правосуддя, заступник керівника Офісу Президента Андрій Смирнов назвав одним з пріоритетів подолання кадрового дефіциту в судах.

“Через відсутність більш ніж третини суддів страждають не лише судді від перевантаження, а й звичайні люди, які роками чекають розгляду своїх справ. Формування нової Вищої кваліфікаційної комісії суддів України за результатами відкритого конкурсу дасть змогу розпочати процедуру добору суддів”, — наголосив він.

Андрій Смирнов закликав народних депутатів якнайшвидше завершити роботу над законопроектом № 3711, який розблокує роботу щодо кваліфікаційного оцінювання та призначення суддів.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна зробила акцент на важливості повноцінного узгодження антикорупційного законодавства із зобов’язаннями України в межах Плану дій щодо візової лібералізації з ЄС.

Заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук наголосив на необхідності визначення чіткого переліку законопроектів, які пропонуватимуться на розгляд комітетів парламенту, депутатів, та конкретних термінів їхньої розробки.

Нагадаємо, на думку представника Президента в КСУ Федора Веніславського, вирішити кризову ситуацію, яка склалася навколо рішення Конституційного Суду України щодо неконституційності відповідальності за декларування брехні, допоможе відставка суддів, які його ухвалювали.

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