В Комиссии при Зеленском считают необходимым принять новые принципы работы КСУ

Как сообщили в Офисе, заседание обновленной Комиссии по вопросам правовой реформы состоялось под председательством Президента Владимира Зеленского, который присоединился в формате видеоконференции.

Так, сообщается, что во время заседания Ионушас рассказал об основных направлениях работы Комиссии. Среди приоритетов - восстановление кадрового обеспечения судов и запуск работы обновленного состава Высшей квалификационной комиссии судов Украины, создание нового независимого дисциплинарного органа в судебной системе, совершенствование процедуры избрания новых добродетельных и профессиональных членов Высшего совета правосудия.

Важными элементами в реформе судопроизводства Сергей Ионушас назвал разработку и внедрение единых стандартов качества выполнения судами своих функций, а также внедрение электронного суда и осуществления судопроизводства онлайн.

"Для восстановления доверия общества к Конституционному Суду председатель Комиссии по вопросам правовой реформы считает необходимым принятие новых законодательных принципов работы КСУ. Также необходимо согласовать с Конституцией Украины законодательство, регулирующее деятельность Государственного бюро расследований и Национального антикоррупционного бюро Украины. Службу безопасности Украины нужно лишить несвойственных ей функций, в частности по расследованию экономических и коррупционных преступлений", - отметили в пресс-службе.

Сообщается, что в рамках заседания главы рабочих групп Комиссии доложили по направлениям деятельности каждой из них. В частности, был обсужден проект изменений по децентрализации власти, который обеспечит полноту и повсеместность местного самоуправления.

Председатель рабочей группы по вопросам развития законодательства об организации судебной власти и осуществления правосудия, заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Смирнов назвал одним из приоритетов преодоления кадрового дефицита в судах.

"Из-за отсутствия более трети судей страдают не только судьи от перегрузки, но и обычные люди, которые годами ждут рассмотрения своих дел. Формирование новой Высшей квалификационной комиссии судей Украины по результатам открытого конкурса позволит начать процедуру отбора судей", - подчеркнул он.

Андрей Смирнов призвал народных депутатов как можно быстрее завершить работу над законопроектом № 3711, который разблокирует работу по квалификационной оценке и назначению судей.

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина сделала акцент на важности полноценного согласования антикоррупционного законодательства с обязательствами Украины в рамках Плана действий по визовой либерализации с ЕС.

Заместитель Председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук отметил необходимость определения четкого перечня законопроектов, которые будут предлагаться на рассмотрение комитетов парламента, депутатов, и конкретных сроков их разработки.

Напомним, по мнению представителя Президента в КСУ Федора Вениславского, разрешить кризисную ситуацию, которая сложилась вокруг решения Конституционного Суда Украины о неконституционности ответственности за декларирование лжи, поможет отставка судей, которые его принимали.