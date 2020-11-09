Вирішити кризову ситуацію з КСУ допоможе відставка суддів - Веніславський

“Ідеальною була б модель вирішення цієї кризової ситуації, до якої призвело саме рішення Конституційного Суду України, наступні дії і заяви суддів. Це було б, щоб вони набралися громадянської мужності і заради збереження інституційності КС подали б у відставку. Якщо судді, які голосували за це рішення ганебне, подадуть у відставку тоді відбудеться еволюційне оновлення складу КСУ, ми повернемо довіру до нього”, — сказав Веніславський.

Він додав, що треба ухвалити закон, який поставить діяльність КСУ в чітке законодавче русло.

Як повідомляв УНН раніше, після рішення КСУ щодо діяльності антикорупційних органів, Президент Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів КС, визнати його рішення про декларування “нікчемним” і без правових наслідків та скасувати відповідні зміни до ЗУ “Про запобігання корупції”.