Разрешить кризисную ситуацию с КСУ поможет отставка судей - Вениславский

“Идеальной была бы модель решения этой кризисной ситуации, к которой привело именно решение Конституционного Суда Украины, следующие действия и заявления судей. Это было бы, чтобы они набрались гражданского мужества и ради сохранения институционности КС подали бы в отставку. Если судьи, которые голосовали за это решение позорное, подадут в отставку тогда произойдет эволюционное обновление состава КСУ, мы вернем доверие к нему”, — сказал Вениславский.

Он добавил, что надо принять закон, который поставит деятельность КСУ в четкое законодательное русло.

Как сообщал УНН ранее, после решения КСУ о деятельности антикоррупционных органов, Президент Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей КС признать его решение о декларировании “ничтожным” и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в ЗУ “О предупреждении коррупции”.