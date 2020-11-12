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Необходимо выработать конкретные пути для выхода из конституционного кризиса - Стефанчук

Необходимо выработать конкретные пути для выхода из конституционного кризиса - Стефанчук

Киев  •  УНН

 • 12924 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Первый заместитель главы Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что необходимо разработать конкретные пути для выхода из конституционного кризиса. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВР.

Так, первый заместитель главы Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук принял участие в онлайн-заседании обновленной Комиссии по вопросам правовой реформы под председательством Президента Украины Владимира Зеленского. Участники заседания обсудили вопросы выработки конкретных путей для выхода из конституционного кризиса и восстановления доверия общества к судебной власти.

"Нам необходимо конкретизировать деятельность Комиссии по вопросам правовой реформы, в частности - в сфере законопроектной деятельности, определить четкий перечень законопроектов, которые будут предлагаться на рассмотрение комитетов парламента, ответственных за их подготовку, лиц и конкретные сроки их разработки с тем, чтобы они нашли свое закрепление в Плане законопроектной работы парламента Украины", - подчеркнул Стефанчук.

Отмечается, что это первое заседание Комиссии, которое состоялось после решения Конституционного Суда Украины по ряду положений антикоррупционного законодательства.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский ждет от Комиссии по правовой реформе путей по выходу из конституционного кризиса.

Также глава Комиссии по вопросам правовой реформы при Президенте Украины Сергей Ионушас считает необходимым принять новые законодательные основы работы Конституционного суда.

Как сообщалось, по состоянию на 10 ноября в Верховной Раде было зарегистрировано 13 законопроектов по решению ситуации вокруг Конституционного Суда Украины, два из которых - альтернативные к президентскому законопроекту, а один - к законопроекту главы ВР Дмитрия Разумкова.

Украинские Национальные Новости

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