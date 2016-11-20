Немовля загинуло внаслідок ДТП на Черкащині
Київ • УНН
ЧЕРКАСИ-КИЇВ. 20 листопада. УНН. У місті Ватутіне внаслідок автопригоди загинула дитина 2016 року народження. Про це УНН-Центр повідомили у ДСНС Черкаської області.
На автомобільному мосту по вулиці Ювілейній, сталось зіткнення двох автомобілів “ВАЗ-2104” та “Mercedes E 320”.
В автомобілях знахродилися шестеро людей, в тому числі дитина 2016 року народження. Усі вони були госпіталізовані до Звенигородської районної лікарні. Згодом від отриманих травм у лікарні дитина померла.
На місце події залучалися рятувальники, які змили з проїжджої частини розлите пальне та не допустили загорання автомобілів.
Як повідомляв УНН, чотири людини загинуло у ДТП на трасі Одеса-Рені.