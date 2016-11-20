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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Немовля загинуло внаслідок ДТП на Черкащині

Немовля загинуло внаслідок ДТП на Черкащині

Київ • УНН

 • 13179 перегляди

ЧЕРКАСИ-КИЇВ. 20 листопада. УНН. У місті Ватутіне внаслідок автопригоди загинула дитина 2016 року народження. Про це УНН-Центр повідомили у ДСНС Черкаської області.

На автомобільному мосту по вулиці Ювілейній, сталось зіткнення двох автомобілів “ВАЗ-2104” та “Mercedes E 320”.

В автомобілях знахродилися шестеро людей, в тому числі дитина 2016 року народження. Усі вони були госпіталізовані до Звенигородської районної лікарні. Згодом від отриманих травм у лікарні дитина померла.

На місце події залучалися рятувальники, які змили з проїжджої частини розлите пальне та не допустили загорання автомобілів.

Як повідомляв УНН, чотири людини загинуло у ДТП на трасі Одеса-Рені.

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