Младенец погиб в результате ДТП в Черкасской области
Киев • УНН
Черкассы-Киев. 20 ноября. УНН. В городе Ватутино в результате ДТП погиб ребенок 2016 года рождения. Об этом УНН-Центр сообщили в ГосЧС Черкасской области.
На автомобильном мосту по улице Юбилейной, произошло столкновение двух автомобилей "ВАЗ-2104" и "Mercedes E 320".
В автомобилях находились шесть человек, в том числе ребенок 2016 года рождения. Все они были госпитализированы в Звенигородскую районную больницу. Впоследствии от полученных травм в больнице ребенок умер.
Спасатели смыли с проезжей части разлитое топливо и не допустили возгорания автомобилей.
Как сообщал УНН, четыре человека погибли в ДТП на трассе Одесса-Рени.