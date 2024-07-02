Немає доказів відправки північнокорейських військ до Росії для війни в Україні - Пентагон
Київ • УНН
США не мають доказів того, що північнокорейські війська були відправлені до Росії для підтримки її вторгнення в Україну, але знають про підтримку Північною Кореєю військової агресії Росії.
США поки не мають підтверджень, які б вказували на відправку північнокорейських інженерних військ до Росії з метою їх підтримки військової агресії РФ в Україні. Про це заявила під час пресбрифінгу заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінгх, передає УНН.
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"У мене немає нічого з цього приводу",- зауважила представниця оборонного відомства у відповідь на запитання, чи бачать у Пентагоні ознаки того, що Північна Корея відправила свої війська в Росію для підтримки її війни в Україні.
Водночас Сінгх наголосила, що в США усвідомлюють позицію режиму в Пхеньяні, який підтримує військову агресію Кремля та надає Росії різну військову підтримку.
Пентагон: Треба стежити за можливою відправкою військ КНДР в Україну26.06.24, 05:54 • 107354 перегляди