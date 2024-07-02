США пока не имеют подтверждений, которые бы указывали на отправку северокорейских инженерных войск в Россию с целью их поддержки военной агрессии РФ в Украине. Об этом заявила во время пресс-брифинга заместитель спикера Министерства обороны США Сабрина Сингх, передает УНН.

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"У меня нет ничего по этому поводу",- отметила представитель оборонного ведомства в ответ на вопрос, видят ли в Пентагоне признаки того, что Северная Корея отправила свои войска в Россию для поддержки ее войны в Украине.

В то же время Сингх подчеркнула, что в США осознают позицию режима в Пхеньяне, который поддерживает военную агрессию Кремля и предоставляет России различную военную поддержку.

Пентагон: надо следить за возможной отправкой войск КНДР в Украину