Киев • УНН
США не имеют доказательств того, что северокорейские войска были отправлены в Россию для поддержки ее вторжения в Украину, но знают о поддержке Северной Кореей военной агрессии России.
США пока не имеют подтверждений, которые бы указывали на отправку северокорейских инженерных войск в Россию с целью их поддержки военной агрессии РФ в Украине. Об этом заявила во время пресс-брифинга заместитель спикера Министерства обороны США Сабрина Сингх, передает УНН.
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"У меня нет ничего по этому поводу",- отметила представитель оборонного ведомства в ответ на вопрос, видят ли в Пентагоне признаки того, что Северная Корея отправила свои войска в Россию для поддержки ее войны в Украине.
В то же время Сингх подчеркнула, что в США осознают позицию режима в Пхеньяне, который поддерживает военную агрессию Кремля и предоставляет России различную военную поддержку.
Пентагон: надо следить за возможной отправкой войск КНДР в Украину26 июня 2024, 02:54 • 107186 просмотров