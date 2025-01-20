"Неймовірно зворушливий день, вся країна обіймає вас": Нетаньягу відреагував на звільнення заручників

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху назвав повернення трьох ізраїльтянок із полону ХАМАС "неймовірно зворушливим днем". За словами політика, вдома Ромі Гонен, Емілі Дамарі та Дорон Штайнбрехер "вітала вся нація". Це сталося 19 січня, передає УНН з посиланням на видання The Times of Israel.

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Зазначається, що терористи ввечері в неділю, 19 січня, передали трьох заручниць 31, 28 та 24 років Червоному Хресту для повернення до Ізраїлю. У полоні вони провели 471 день.

Я знаю, ми всі знаємо, що вони пройшли через пекло. Вони йдуть із темряви до світла, вони справді виходять із рабства заради свободи. Цього моменту вдалось досягнуто завдяки жертві й хоробрості наших героїчних бійців... це великий момент, емоційний момент. Великий день