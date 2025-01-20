"Невероятно трогательный день, вся страна обнимает вас": Нетаньяху отреагировал на освобождение заложников
Киев • УНН
ХАМАС передал Красному Кресту трех израильских заложниц в возрасте 31, 28 и 24 года после 471 дня плена. В обмен Израиль освободит 90 палестинских заключенных.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал возвращение трех израильтянок из плена ХАМАС "невероятно трогательным днем". По словам политика, дома Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штайнбрехер "приветствовала вся нация". Это произошло 19 января, передает УНН со ссылкой на издание The Times of Israel.
Детали
Отмечается, что террористы вечером в воскресенье, 19 января, передали трех заложниц 31, 28 и 24 лет Красному Кресту для возвращения в Израиль. В плену они провели 471 день.
Я знаю, мы все знаем, что они прошли через ад. Они идут из темноты к свету, они действительно выходят из рабства ради свободы. Этого момента удалось достичь благодаря жертве и храбрости наших героических бойцов... это большой момент, эмоциональный момент. Великий день
Как пишет издание, Биньямин Нетаньяху заявил, что три мирные женщины - "первые пленные, которых мы возвращаем домой в этом раунде".
Напомним
Израиль получил список трех женщин-заложниц, которых ХАМАС освободит сегодня после 16:00. В обмен Израиль освободит 90 палестинских заключенных.