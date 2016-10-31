Небезпечні радіовідходи від діяльності лікарень опиняються на смітниках - еколог
Київ • УНН
через брак коштів на їх утилізацію
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Через відсутність фінансування лікарні викидають небезпечні радіовідходи на сміттєзвалища. Про це у коментарі УНН повідомив директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко.
“У лікарнях є рентген-кабінети. Від їх діяльності утворюються радіоактивні речовини, які потрібно утилізовувати. Кошти на це не виділяються і це є велика проблема. Більше того, у містах України, за винятком Пирогово Київської обл., ще й немає пунктів утилізації небезпечних радіовідходів. Тому ці відходи просто викидають на смітники, адже навіть для транспортування цих відходів до Пирогово потрібні знову ж таки гроші, яких у бюджетах лікарень немає”, — сказав В.Борейко.
Нагадаємо, в Україні накопичено понад 12 млн тонн небезпечних відходів. Разом з тим, за три роки не було виділено жодної копійки з Державного бюджету для вирішення проблем у цій сфері.
Також нагадаємо, Львівська ОДА з 2014 року не виділяє кошти на ліквідацію небезпечних відходів.
При цьому на території Львівської області знаходяться так звані озера кислих гудронів — небезпечні відходи, що утворюються при очищенні нафтопродуктів і мають ІІ клас небезпеки ( високо небезпечні, смертельна доза при потраплянні у шлунок 15-150 мг/кг). Обсяг цих кислих гудронів вже досяг 200 тисяч тонн.
Сумська ОДА за три роки скоротила видатки на ліквідацію небезпечних відходів у сім разів.
При цьому після несанкціонованого витоку небезпечних речовин у квітні 2015 року допустима норма їх концентрації залишається перевищеною й донині у місті Шостка та Шосткинському районі Сумщини.