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Небезпечні радіовідходи від діяльності лікарень опиняються на смітниках - еколог

Небезпечні радіовідходи від діяльності лікарень опиняються на смітниках - еколог

Київ • УНН

 • 7345 перегляди

через брак коштів на їх утилізацію

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Через відсутність фінансування лікарні викидають небезпечні радіовідходи на сміттєзвалища. Про це у коментарі УНН повідомив директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко.

“У лікарнях є рентген-кабінети. Від їх діяльності утворюються радіоактивні речовини, які потрібно утилізовувати. Кошти на це не виділяються і це є велика проблема. Більше того, у містах України, за винятком Пирогово Київської обл., ще й немає пунктів утилізації небезпечних радіовідходів. Тому ці відходи просто викидають на смітники, адже навіть для транспортування цих відходів до Пирогово потрібні знову ж таки гроші, яких у бюджетах лікарень немає”, — сказав В.Борейко.

Нагадаємо, в Україні накопичено понад 12 млн тонн небезпечних відходів. Разом з тим, за три роки не було виділено жодної копійки з Державного бюджету для вирішення проблем у цій сфері.

Також нагадаємо, Львівська ОДА з 2014 року не виділяє кошти на ліквідацію небезпечних відходів.

При цьому на території Львівської області знаходяться так звані озера кислих гудронів — небезпечні відходи, що утворюються при очищенні нафтопродуктів і мають ІІ клас небезпеки ( високо небезпечні, смертельна доза при потраплянні у шлунок 15-150 мг/кг). Обсяг цих кислих гудронів вже досяг 200 тисяч тонн.

Сумська ОДА за три роки скоротила видатки на ліквідацію небезпечних відходів у сім разів.

При цьому після несанкціонованого витоку небезпечних речовин у квітні 2015 року допустима норма їх концентрації залишається перевищеною й донині у місті Шостка та Шосткинському районі Сумщини.

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