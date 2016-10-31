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Опасные радиоотходы от деятельности больниц оказываются на свалках - эколог

Опасные радиоотходы от деятельности больниц оказываются на свалках - эколог

Киев • УНН

 • 7345 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Из-за отсутствия финансирования больницы выбрасывают опасные радиоотходы на свалки. Об этом в комментарии УНН сообщил директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко.

"В больницах есть рентген-кабинеты. От их деятельности образуются радиоактивные вещества, которые нужно утилизировать. Средства на это не выделяются и это большая проблема. Более того, в городах Украины, за исключением Пирогово Киевской обл., еще и нет пунктов утилизации опасных радиоотходов. Поэтому эти отходы просто выбрасывают на свалки, ведь даже для транспортировки этих отходов в Пирогово нужны опять же деньги, которых в бюджетах больниц нет", - сказал В.Борейко.

Напомним, в Украине накопили более 12 млн тонн опасных отходов. Вместе с тем, за три года не было выделено ни копейки из Государственного бюджета для решения проблем в этой сфере.

Также напомним, Львовская ОГА с 2014 года не выделяет средства на ликвидацию опасных отходов.

При этом на территории Львовской области находятся так называемые озера кислых гудронов - опасные отходы, образующиеся при очистке нефтепродуктов и имеющие ІІ класс опасности (высоко опасные, смертельная доза при попадании в желудок 15-150 мг/кг). Объем этих кислых гудронов уже достиг 200 тыс. тонн.

Сумская ОГА за три года сократила расходы на ликвидацию опасных отходов в семь раз.

При этом после несанкционированной утечки опасных веществ в апреле 2015 г. допустимая норма их концентрации остается с превышением и по сей день в городе Шостка и Шосткинском районе Сумской области.

Украинские Национальные Новости

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