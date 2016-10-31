Небезпечні радіоактивні відходи майже з усієї України звозять до Києва — еколог

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
2 квітня, 19:23 • 26016 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 54370 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 71055 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 141046 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 203810 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 191977 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 212336 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 197127 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 152614 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 153586 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
3.6 м/с
90 %
752 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

росія атакує Харків дронами: удар по приватному сектору

2 квітня, 19:07 • 10004 перегляди

На Запоріжжі працює ППО: мешканців закликають перебувати в укриттях

2 квітня, 19:10 • 11722 перегляди

Окупанти завдали 14 ударів по Харкову - мер

2 квітня, 19:37 • 7647 перегляди

На Харківщині дрони атакували Малоданилівську громаду: що відомо

2 квітня, 19:41 • 10234 перегляди

У Харкові спалахнула пожежа після терористичної атаки дронів

2 квітня, 20:28 • 8985 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 483446 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 319057 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 381001 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 493073 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 736941 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Сполучене Королівство

Білий дім

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 124835 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 184386 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 127117 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 161866 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 185067 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Небезпечні радіоактивні відходи майже з усієї України звозять до Києва — еколог

Небезпечні радіоактивні відходи майже з усієї України звозять до Києва — еколог

Київ • УНН

 • 53903 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Небезпечні радіоактивні відходи із 18 областей України звозять до Києва на захоронення. Про це у коментарі УНН повідомив директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко.

“Сьогодні у деяких містах є спеціальні місця для утилізації радіоактивних відходів. Одне з них — це у Пирогово, в Києві. Сьогодні сюди звозять радіоактивні відходи десь із 18 областей України. Якщо чесно, то не зовсім зрозуміло, чому у столиці таке звалище радіоактивних відходів існує”, — сказав В.Борейко.

Вік також додав, що на сьогодні проблема утилізації радіонебезпечних відходів усім відома, проте, як правило, вона замовчується.

Як раніше повідомляв УНН, міністр екології доручив перевірити усі підприємства, що мають ліцензії у сфері поводження з небезпечними відходами, оскільки за даними відомства, з існуючих майже 300 утилізаторів лише близько 10 відповідають ліцензійним умовами, зокрема мають потужності для безпечної переробки отруйних речовин.

Екологи у свою чергу пов’язують ситуацію із наявністю значної кількості псевдоутилізаторів в країні з тим, що видача ліцензій на утилізацію небезпечних відходів наразі відбувається “наосліп”, тобто без проведення доліцензійних перевірок на предмет відповідності матеріально-технічної бази ліцензійним вимогам.

Наразі цю ситуацію намагаються виправити у парламенті. Зокрема, за словами голови підкомітету ВР з питань державної політики у сфері поводження з відходами С.Тригубенка, на розгляд Верховної Ради підготовлено законопроекти, які передбачають зобов’язання Мінприроди проводити перевірки матеріально-технічної бази до того, як видати ліцензії таким підприємствам.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НППодії
Bitcoin
$83,474.40
Золото
$3,170.72
Tesla
$280.94
Brent
$73.31
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,824.43