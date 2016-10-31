Небезпечні радіоактивні відходи майже з усієї України звозять до Києва — еколог
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Небезпечні радіоактивні відходи із 18 областей України звозять до Києва на захоронення. Про це у коментарі УНН повідомив директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко.
“Сьогодні у деяких містах є спеціальні місця для утилізації радіоактивних відходів. Одне з них — це у Пирогово, в Києві. Сьогодні сюди звозять радіоактивні відходи десь із 18 областей України. Якщо чесно, то не зовсім зрозуміло, чому у столиці таке звалище радіоактивних відходів існує”, — сказав В.Борейко.
Вік також додав, що на сьогодні проблема утилізації радіонебезпечних відходів усім відома, проте, як правило, вона замовчується.
Як раніше повідомляв УНН, міністр екології доручив перевірити усі підприємства, що мають ліцензії у сфері поводження з небезпечними відходами, оскільки за даними відомства, з існуючих майже 300 утилізаторів лише близько 10 відповідають ліцензійним умовами, зокрема мають потужності для безпечної переробки отруйних речовин.
Екологи у свою чергу пов’язують ситуацію із наявністю значної кількості псевдоутилізаторів в країні з тим, що видача ліцензій на утилізацію небезпечних відходів наразі відбувається “наосліп”, тобто без проведення доліцензійних перевірок на предмет відповідності матеріально-технічної бази ліцензійним вимогам.
Наразі цю ситуацію намагаються виправити у парламенті. Зокрема, за словами голови підкомітету ВР з питань державної політики у сфері поводження з відходами С.Тригубенка, на розгляд Верховної Ради підготовлено законопроекти, які передбачають зобов’язання Мінприроди проводити перевірки матеріально-технічної бази до того, як видати ліцензії таким підприємствам.