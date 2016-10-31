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Опасные радиоактивные отходы почти со всей Украины свозят в Киев - эколог

Опасные радиоактивные отходы почти со всей Украины свозят в Киев - эколог

Киев • УНН

 • 53902 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Опасные радиоактивные отходы из 18 областей Украины свозят в Киев на захоронение. Об этом в комментарии УНН сообщил директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко.

"Сегодня в некоторых городах есть специальные места для утилизации радиоактивных отходов. Одно из них - это в Пирогово, в Киеве. Сегодня сюда свозят радиоактивные отходы где-то с 18 областей Украины. Если честно, то не совсем понятно, почему в столице такая свалка радиоактивных отходов существует", - сказал В.Борейко.

Он также добавил, что на сегодняшний день проблема утилизации радиоопасных отходов всем известна, однако, как правило, она замалчивается.

Как ранее сообщал УНН, министр экологии поручил проверить все предприятия, имеющие лицензии в сфере обращения с опасными отходами, поскольку по данным ведомства, из существующих почти 300 утилизаторов лишь около 10 соответствуют лицензионным условиям, в частности имеют мощности для безопасной переработки ядовитых веществ.

Экологи в свою очередь связывают ситуацию с наличием значительного количества псевдоутилизаторов в стране с тем, что выдача лицензий на утилизацию опасных отходов сейчас происходит "вслепую", то есть без проведения долицензионных проверок на предмет соответствия материально-технической базы лицензионным требованиям.

Сейчас эту ситуацию пытаются исправить в парламенте. В частности, по словам главы подкомитета ВР по вопросам государственной политики в сфере обращения с отходами С.Тригубенко на рассмотрение Верховной Рады подготовили законопроекты, которые предусматривают обязательства Минприроды проводить проверки материально-технической базы до того, как выдать лицензии таким предприятиям.

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