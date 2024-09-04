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"Не вважаємо, що якась країна має давати йому платформу" - Держдеп про візит путіна до Монголії

Київ • УНН

 • 18352 перегляди

США розуміють ситуацію Монголії, але наголошують на важливості дотримання міжнародного права.

США очікують від Монголії дотримання принципів Статуту ООН, включно з підтримкою суверенітету та територіальної цілісності по всьому світу та наголошують, що не вважають, що якась з країн світу повинна надавати платформу для російського президента володимира путіна для просування його агресії проти України. Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер на брифінгу 3 вересня, пише УНН.

Деталі

"По-перше, як ми вже говорили, ми не вважаємо, що якась країна повинна надавати путіну платформу для просування його агресивної війни проти України. Ми очікуємо, що Монголія дотримуватиметься своїх зобов’язань і підтримуватиме принципи Статуту ООН, включаючи суверенітет і територіальну цілісність, і заявляємо, що ці принципи повинні дотримуватися в усьому світі. Ми розуміємо становище Монголії, затиснутої між двома набагато більшими сусідами, але ми вважаємо важливим, щоб вони продовжували підтримувати верховенство права в усьому світі", - відповів речник Держдепартаменту США Метью Міллер на запитання щодо невиконання Монголією ордера на арешт путіна, виданого МКС і що це говорить про міжнародне верховенство правопорядку і міжнародну систему кримінального правосуддя.

"Як я вже сказав, ми чудово розуміємо складне становище Монголії. Це набагато менша країна між двома сусідами. Ми сподіваємось і надалі підтримувати Монголію, але вважаємо важливим, щоб вони дотримувалися своїх міжнародних зобов’язань. І важливо, щоб якщо вони спілкувалися з росією, то чітко давали зрозуміти, що підтримують територіальну цілісність і суверенітет України", - додав Міллер на уточнення, чи були у Вашингтоні розчаровані, що Монголія не заарештувала путіна.

У ЄС відреагували на рішення Монголії проігнорувати ордер МКС на арешт путіна 03.09.24, 19:49 • 18541 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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