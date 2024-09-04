США ожидают от Монголии соблюдения принципов Устава ООН, включая поддержку суверенитета и территориальной целостности по всему миру и отмечают, что не считают, что какая-то из стран мира должна предоставлять платформу для российского президента владимира путина для продвижения его агрессии против Украины. Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер на брифинге 3 сентября, пишет УНН.

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"Во-первых, как мы уже говорили, мы не считаем, что какая-либо страна должна предоставлять путину платформу для продвижения его агрессивной войны против Украины. Мы ожидаем, что Монголия будет придерживаться своих обязательств и поддерживать принципы Устава ООН, включая суверенитет и территориальную целостность, и заявляем, что эти принципы должны соблюдаться во всем мире. Мы понимаем положение Монголии, зажатой между двумя гораздо большими соседями, но мы считаем важным, чтобы они продолжали поддерживать верховенство права во всем мире", - ответил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер на вопрос о невыполнении Монголией ордера на арест путина, выданного МУС и что это говорит о международном верховенстве правопорядка и международной системе уголовного правосудия.

"Как я уже сказал, мы прекрасно понимаем сложное положение Монголии. Это гораздо меньшая страна между двумя соседями. Мы надеемся и в дальнейшем поддерживать Монголию, но считаем важным, чтобы они придерживались своих международных обязательств. И важно, чтобы если они общались с россией, то четко давали понять, что поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины", - добавил Миллер на уточнение, были ли в Вашингтоне разочарованы, что Монголия не арестовала путина.

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