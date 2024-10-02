Не відповідає дійсності: військові спростували інформацію про нібито застосування зс рф авіабомби ОДАБ-9000 у Вовчанську

Для авіабомби ОДАБ-9000 потрібен стратегічний бомбардувальник Ту-160, однак переміщення відповідних літаків не було зафіксовано, зазначили в оперативно-тактичному угрупованні "Харків", передає УНН.

Інформація про нібито застосування російськими окупаційними військами авіабомби ОДАБ-9000 у Вовчанську не відповідає дійсності.

Для застосування цього боєприпасу потрібен відповідний носій, яким теоретично може бути, наприклад, стратегічний бомбардувальник Ту-160, однак переміщення таких літаків не було зафіксовано. Був використаний боєприпас меншої ваги і потужності, вибух якого пропагандисти використали для створення "ефектної" картинки