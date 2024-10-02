Не відповідає дійсності: військові спростували інформацію про нібито застосування зс рф авіабомби ОДАБ-9000 у Вовчанську
Київ • УНН
Інформація про використання РФ авіабомби ОДАБ-9000 у Вовчанську не відповідає дійсності. Для її застосування потрібен стратегічний бомбардувальник Ту-160, переміщення якого не зафіксовано.
Для авіабомби ОДАБ-9000 потрібен стратегічний бомбардувальник Ту-160, однак переміщення відповідних літаків не було зафіксовано, зазначили в оперативно-тактичному угрупованні "Харків", передає УНН.
Інформація про нібито застосування російськими окупаційними військами авіабомби ОДАБ-9000 у Вовчанську не відповідає дійсності.
Для застосування цього боєприпасу потрібен відповідний носій, яким теоретично може бути, наприклад, стратегічний бомбардувальник Ту-160, однак переміщення таких літаків не було зафіксовано. Був використаний боєприпас меншої ваги і потужності, вибух якого пропагандисти використали для створення "ефектної" картинки
Він додав, що подібні повідомлення можуть бути частиною інформаційної війни, спрямованої на деморалізацію ЗСУ. Представник ОТУ "Харків" зауважив про необхідність інформаційної гігієни, щоб не поширювати фейкові повідомлення російських пропагандистів і підігравати ворогу.
Довідка
Військовий портал Defense Express передавав, що ворожі інформаційні ресурси розповсюджують інформацію, що нібито у Вовчанську застосовано вакуумну бомбу ОДАБ-9000 (надпотужний неядерний боєприпас).
Нагадаємо
Британська розвідка повідомляє про послаблення російських позицій у районі Вовчанська. ЗСУ відбили агрегатний завод, що може сприяти подальшому контрнаступу на півночі міста.