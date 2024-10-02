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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Не соответствует действительности: военные опровергли информацию о якобы применении ссс рф авиабомбы ОГАБ-9000 в Волчанске

Не соответствует действительности: военные опровергли информацию о якобы применении ссс рф авиабомбы ОГАБ-9000 в Волчанске

Киев  •  УНН

2 октября 2024, 11:59  •  5116 просмотра

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Информация об использовании РФ авиабомбы ОГАБ-9000 в Волчанске не соответствует действительности. Для ее применения нужен стратегический бомбардировщик Ту-160, перемещение которого не зафиксировано.

Для авиабомбы ОГАБ-9000 нужен стратегический бомбардировщик Ту-160, однако перемещение соответствующих самолетов не было зафиксировано, отметили в оперативно-тактической группировке «Харьков», передает УНН.

Информация о якобы применении российскими оккупационными войсками авиабомбы ОГАБ-9000 в Волчанске не соответствует действительности.

Для применения этого боеприпаса нужен соответствующий носитель, которым теоретически может быть, например, стратегический бомбардировщик Ту-160, однако перемещение таких самолетов не было зафиксировано. Был использован боеприпас меньшего веса и мощности, взрыв которого пропагандисты использовали для создания «эффектной» картинки

- отметил представитель оперативно-тактической группировки «Харьков», полковник Виталий Саранцев.

Он добавил, что подобные сообщения могут быть частью информационной войны, направленной на деморализацию ВСУ. Представитель ОТГ «Харьков» отметил о необходимости  информационной гигиены, чтобы не распространять фейковые сообщения российских пропагандистов и подыгрывать врагу.

Справка

Военный портал Defense Express передавал, что вражеские информационные ресурсы распространяют информацию, что якобы в Волчанске применена вакуумная бомба ОГАБ-9000 (сверхмощный неядерный боеприпас). 

Напомним,

Британская разведка сообщает о ослаблении российских позиций в районе Волчанска. ВСУ отбили агрегатный завод, что может способствовать дальнейшему контрнаступлению на севере города.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
kharkivХарьков