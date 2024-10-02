Не соответствует действительности: военные опровергли информацию о якобы применении ссс рф авиабомбы ОГАБ-9000 в Волчанске

Для авиабомбы ОГАБ-9000 нужен стратегический бомбардировщик Ту-160, однако перемещение соответствующих самолетов не было зафиксировано, отметили в оперативно-тактической группировке «Харьков», передает УНН.

Информация о якобы применении российскими оккупационными войсками авиабомбы ОГАБ-9000 в Волчанске не соответствует действительности.

Для применения этого боеприпаса нужен соответствующий носитель, которым теоретически может быть, например, стратегический бомбардировщик Ту-160, однако перемещение таких самолетов не было зафиксировано. Был использован боеприпас меньшего веса и мощности, взрыв которого пропагандисты использовали для создания «эффектной» картинки