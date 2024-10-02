Не соответствует действительности: военные опровергли информацию о якобы применении ссс рф авиабомбы ОГАБ-9000 в Волчанске
Киев • УНН
Информация об использовании РФ авиабомбы ОГАБ-9000 в Волчанске не соответствует действительности. Для ее применения нужен стратегический бомбардировщик Ту-160, перемещение которого не зафиксировано.
Для авиабомбы ОГАБ-9000 нужен стратегический бомбардировщик Ту-160, однако перемещение соответствующих самолетов не было зафиксировано, отметили в оперативно-тактической группировке «Харьков», передает УНН.
Информация о якобы применении российскими оккупационными войсками авиабомбы ОГАБ-9000 в Волчанске не соответствует действительности.
Для применения этого боеприпаса нужен соответствующий носитель, которым теоретически может быть, например, стратегический бомбардировщик Ту-160, однако перемещение таких самолетов не было зафиксировано. Был использован боеприпас меньшего веса и мощности, взрыв которого пропагандисты использовали для создания «эффектной» картинки
Он добавил, что подобные сообщения могут быть частью информационной войны, направленной на деморализацию ВСУ. Представитель ОТГ «Харьков» отметил о необходимости информационной гигиены, чтобы не распространять фейковые сообщения российских пропагандистов и подыгрывать врагу.
Справка
Военный портал Defense Express передавал, что вражеские информационные ресурсы распространяют информацию, что якобы в Волчанске применена вакуумная бомба ОГАБ-9000 (сверхмощный неядерный боеприпас).
Напомним,
Британская разведка сообщает о ослаблении российских позиций в районе Волчанска. ВСУ отбили агрегатный завод, что может способствовать дальнейшему контрнаступлению на севере города.