"Не треба панікувати": Старух каже, препарат для захисту у 30-кілометровій зоні від ЗАЕС є скрізь
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. У 30-кіломтеровій зоні від Запорізької АЕС достатньо препарату для захисту на випадок надзвичайної ситуації, навіть понад потребу, тож нічого не треба скуповувати і панікувати не потрібно. Про це заявив голова Запорізької ОВА Олександр Старух в ефірі національного телемарафону, пише УНН.
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"Усіх закликаю не панікувати. Ліки ще 19-му році були доставлені в кожну лікарню. В 30-кілометровій зоні вони є скрізь. В 120% від потреби. Відповідно вимагають їх вживання тільки по команді. Тому що вони самі по собі здоров'я не покращують. Тільки по команді. Відповідно, якщо виникне надзвичайна ситуація, люди в 30-кілометровій зоні не один раз проходили навчання, і це чітко знають. І не треба нічого скуповувати", - наголосив Старух.
Він закликав населення слухати фахівців.
Доповнення
Держава закупила в достатній кількості препарати, які дозволять захистити щитовидну залозу на випадок можливої аварії на Запорізькій АЕС, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко та додав, що не потрібно скуповувати йодовмісні препарати.