"Не надо паниковать": Старух говорит, препарат для защиты в 30-километровой зоне от ЗАЭС есть везде

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"Всех призываю не паниковать. Лекарство еще 19-м году было доставлено в каждую больницу. В 30-километровой зоне оно есть везде. В 120% от потребности. Соответственно требуют их употребления только по команде. Потому что они сами по себе здоровье не улучшают. Только по команде. Соответственно, если возникнет чрезвычайная ситуация, люди в 30-километровой зоне не раз проходили обучение, и это четко знают. И не надо ничего скупать", - подчеркнул Старух.

Он призвал население слушать специалистов.

Дополнение

Государство закупило в достаточном количестве препараты, которые позволят защитить щитовидную железу на случай возможной аварии на Запорожской АЭС, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко и добавил, что не нужно скупать йодсодержащие препараты.