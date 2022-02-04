Не переховуюся і не маю наміру: спійманий на хабарі "слуга" Кузьміних "знайшовся" у Facebook
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Народний депутат від "Слуги народу" Сергій Кузьміних, якого напередодні НАБУ оголосило у розшук, заявив, що він ні від кого не переховується. Про це політик написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
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"Я, Кузьміних Сергій, з подивом дізнався з інтернету про мій розшук, в який мене подало НАБУ. Шановні детективи, я не переховуюся і не маю такого наміру. Дивлячись на інформаційний тиск, офіційно повідомляю про готовність брати участь у всіх процесуальних діях. Вам відома вся інформація, яку надає мій адвокат Криворучко Л.С. кожен день на офіційну єлектронну адресу Національного антикорупційного бюро України", - написав Кузьміних.
Деталі
За словами нардепа, ні він, ні його адвокат не отримували повістку, як це передбачено за законом.
"Всі наші контакти працівникам НАБУ відомі. Повторююсь і наголошую, готові брати повну участь у всіх процесуальних діях і більш за всіх зацікавлений розповісти що відбулось і відстоювати свою позицію в суді", - додав нардеп.
Що було раніше
Сергія Кузьміних викрили на “гарячому” під час одержання неправомірної вигоди у 558 тис. грн.
Спійманий на хабарі "слуга" Кузьміних проігнорував три повістки до НАБУ та САП. Його адвокат повідомила детективам, що депутат нібито перебуває в лікарні, проте назву закладу не вказали.
НАБУ оголосило Кузьміних у розшук.
Нагадаємо
Нардеп задекларував квартиру у Житомирі та 3500 доларів готівки у дружини.