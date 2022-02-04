Не скрываюсь и не намерен: пойманный на взятке "слуга" Кузьминых "нашелся" в Facebook
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Народный депутат от "Слуги народа" Сергей Кузьминых, которого накануне НАБУ объявило в розыск, заявил, что он ни от кого не скрывается. Об этом политик написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
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"Я, Кузьминых Сергей, с удивлением узнал из интернета про мой розыск, в который меня подало НАБУ. Уважаемые детективы, я не скрываюсь и не имею такого намерения. Глядя на информационное давление, официально сообщаю о готовности участвовать во всех процессуальных действиях. Вам известна вся информация, которую предоставляет мой адвокат Криворучко Л. С. каждый день на официальный электронный адрес Национального антикоррупционного бюро Украины", - написал Кузьминых.
Детали
По словам нардепа, ни он, ни его адвокат не получали повестку, как это предусмотрено по закону.
"Все наши контакты работникам НАБУ известны. Повторюсь и подчеркну, готовы принимать полное участие во всех процессуальных действиях и больше всех заинтересованы рассказать что произошло и отстаивать свою позицию в суде", - добавил нардеп.
Что было раньше
Сергея Кузьминых разоблачили на “горячем” во время получения неправомерной выгоды в 558 тыс. грн.
Пойманный на взятке "слуга" Кузьминых проигнорировал три повестки в НАБУ и САП. Его адвокат сообщила детективам, что депутат якобы находится в больнице, однако название заведения не указали.
НАБУ объявило Кузьминых в розыск.
Нардеп задекларировал квартиру в Житомире и 3500 долларов наличных у жены.