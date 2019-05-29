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Актуальне
НБУ змінив процедури ліцензування банків

НБУ змінив процедури ліцензування банків

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Національний банк України вніс зміни в Положення про ліцензування банків, чим удосконалив деякі процедури цього процесу. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу регулятора.

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"НБУ привів норми Положення про ліцензування банків у відповідність до Закону України "Про валюту і валютні операції" та вдосконалив окремі процедури ліцензування банків", - повідомили у Нацбанку.

Зокрема:

  • виключено норми щодо генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій;
  • уточнено порядок розрахунку власних коштів фізичних осіб;
  • уточнено перелік інформації, яку щорічно мають подавати власники істотної участі;
  • визначено випадки зупинення перебігу строків розгляду документів про погодження керівників банку;
  • визначено форму бланка банківської ліцензії.

Зазначені зміни затверджені постановою правління Нацбанку, що набув чинності 29 травня.

Нагадаємо, НБУ встановив строки розгляду клопотання банку про визначення відсутності ознак пов'язаності.

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