НБУ змінив процедури ліцензування банків
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Національний банк України вніс зміни в Положення про ліцензування банків, чим удосконалив деякі процедури цього процесу. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу регулятора.
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"НБУ привів норми Положення про ліцензування банків у відповідність до Закону України "Про валюту і валютні операції" та вдосконалив окремі процедури ліцензування банків", - повідомили у Нацбанку.
Зокрема:
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- виключено норми щодо генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій;
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- уточнено порядок розрахунку власних коштів фізичних осіб;
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- уточнено перелік інформації, яку щорічно мають подавати власники істотної участі;
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- визначено випадки зупинення перебігу строків розгляду документів про погодження керівників банку;
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- визначено форму бланка банківської ліцензії.
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Зазначені зміни затверджені постановою правління Нацбанку, що набув чинності 29 травня.
Нагадаємо, НБУ встановив строки розгляду клопотання банку про визначення відсутності ознак пов'язаності.