Банківська система продовжує отримувати рекордні прибутки - НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Банківська система продовжує отримувати рекордні прибутки. Про це УНН повідомили у прес-службі НБУ.
У січні-квітні 2019 року платоспроможні банки отримали 18,1 млрд грн чистого прибутку. За аналогічний період минулого року банківська система отримала чистий прибуток у розмірі 10,7 млрд грн.
Доходи банків за чотири місяці поточного року зросли на 29% до 77 млрд грн, тоді як витрати - на 20% до 59 млрд грн.
Три фактори зростання банківського прибутку:
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- зростання чистих процентних доходів банків на 18% до 26 млрд грн;
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- зростання чистих комісійних доходів банків на 20% до 13,7 млрд грн;
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- позитивний результат від переоцінки та від операцій купівлі продажу на 3,9 млрд грн.
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Національний банк очікує, що у 2019 році прибутковість сектору залишиться високою. Нагадаємо, у 2018 прибуток банківської системи сягнув історичного максимуму – 21,7 млрд грн.
Як повідомляв УНН, голова НБУ на першій зустрічі із Зеленським обговорив співпрацю з МВФ.