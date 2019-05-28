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Банківська система продовжує отримувати рекордні прибутки - НБУ

Банківська система продовжує отримувати рекордні прибутки - НБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня. УНН. Банківська система продовжує отримувати рекордні прибутки. Про це УНН повідомили у прес-службі НБУ. 

У січні-квітні 2019 року платоспроможні банки отримали 18,1 млрд грн чистого прибутку. За аналогічний період минулого року банківська система отримала чистий прибуток у розмірі 10,7 млрд грн.

Доходи банків за чотири місяці поточного року зросли на 29% до 77 млрд грн, тоді як витрати - на 20% до 59 млрд грн.

Три фактори зростання банківського прибутку:

  •  зростання чистих процентних доходів банків на 18% до 26 млрд грн;
  •  зростання чистих комісійних доходів банків на 20% до 13,7 млрд грн;
  •  позитивний результат від переоцінки та від операцій купівлі продажу на 3,9 млрд грн.

Національний банк очікує, що у 2019 році прибутковість сектору залишиться високою. Нагадаємо, у 2018 прибуток банківської системи сягнув історичного максимуму – 21,7 млрд грн.

Як повідомляв УНН, голова НБУ на першій зустрічі із Зеленським обговорив співпрацю з МВФ

Українські Національні Новини

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