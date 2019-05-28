Банковская система продолжает получать рекордные прибыли - НБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Банковская система продолжает получать рекордные прибыли. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НБУ.
В январе-апреле 2019 платежеспособные банки получили 18,1 млрд грн чистой прибыли. За аналогичный период прошлого года банковская система получила чистую прибыль в размере 10,7 млрд грн.
Доходы банков за четыре месяца текущего года выросли на 29% до 77 млрд грн, тогда как расходы - на 20% до 59 млрд грн.
Три фактора роста банковской прибыли:
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- рост чистых процентных доходов банков на 18% до 26 млрд грн;
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- рост чистых комиссионных доходов банков на 20% до 13,7 млрд грн;
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- положительный результат от переоценки и от операций купли-продажи на 3,9 млрд грн.
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Национальный банк ожидает, что в 2019 году доходность сектора останется высокой. Напомним, в 2018 прибыль банковской системы достигла исторического максимума - 21,7 млрд грн.
Как сообщал УНН, председатель НБУ на первой встрече с Зеленским обсудил сотрудничество с МВФ .