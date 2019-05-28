Банковская система продолжает получать рекордные прибыли - НБУ

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 27685 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 49303 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 66155 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 117698 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110398 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136909 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144489 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130055 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130134 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 131305 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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Актуальное
Банковская система продолжает получать рекордные прибыли - НБУ

Банковская система продолжает получать рекордные прибыли - НБУ

Киев  •  УНН

 • 11044 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. Банковская система продолжает получать рекордные прибыли. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НБУ.

В январе-апреле 2019 платежеспособные банки получили 18,1 млрд грн чистой прибыли. За аналогичный период прошлого года банковская система получила чистую прибыль в размере 10,7 млрд грн.

Доходы банков за четыре месяца текущего года выросли на 29% до 77 млрд грн, тогда как расходы - на 20% до 59 млрд грн.

Три фактора роста банковской прибыли:

  • рост чистых процентных доходов банков на 18% до 26 млрд грн;
  • рост чистых комиссионных доходов банков на 20% до 13,7 млрд грн;
  • положительный результат от переоценки и от операций купли-продажи на 3,9 млрд грн.

Национальный банк ожидает, что в 2019 году доходность сектора останется высокой. Напомним, в 2018 прибыль банковской системы достигла исторического максимума - 21,7 млрд грн.

Как сообщал УНН, председатель НБУ на первой встрече с Зеленским обсудил сотрудничество с МВФ .

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