Голова НБУ на першій зустрічі із Зеленським обговорив співпрацю з МВФ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Голова Національного банку України Яків Смолій провів першу зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським, під час якої обговорив необхідність співпраці з Міжнародним валютним фондом. Про це посадовець повідомив у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"Мав першу зустріч із Президентом Володимиром Зеленським. Обговорювали поточну економічну ситуацію і роботу банківської системи, необхідність співпраці з МВФ та важливість незалежності НБУ. А також - подальші кроки для підтримки макрофінансової стабільності. Змістовно", - вказав Смолій.
Раніше представник команди Зеленського, радник Президента Олександр Данилюк заявляв, що Україна має змогу виконати умови МВФ для отримання траншу.