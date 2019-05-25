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Голова НБУ на першій зустрічі із Зеленським обговорив співпрацю з МВФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 травня. УНН. Голова Національного банку України Яків Смолій провів першу зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським, під час якої обговорив необхідність співпраці з Міжнародним валютним фондом. Про це посадовець повідомив у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.

"Мав першу зустріч із Президентом Володимиром Зеленським. Обговорювали поточну економічну ситуацію і роботу банківської системи, необхідність співпраці з МВФ та важливість незалежності НБУ. А також - подальші кроки для підтримки макрофінансової стабільності. Змістовно", - вказав Смолій.

Раніше представник команди Зеленського, радник Президента Олександр Данилюк заявляв, що Україна має змогу виконати умови МВФ для отримання траншу.

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