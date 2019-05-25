Глава НБУ на первой встрече с Зеленским обсудил сотрудничество с МВФ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Председатель Национального банка Украины Яков Смолий провел первую встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которой обсудил необходимость сотрудничества с Международным валютным фондом. Об этом чиновник сообщил в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Имел первую встречу с Президентом Владимиром Зеленским. Обсуждали текущую экономическую ситуацию и работу банковской системы, необходимость сотрудничества с МВФ и важность независимости НБУ. А также - дальнейшие шаги для поддержки макрофинансовой стабильности. Содержательно", - отметил Смолий.
Ранее представитель команды Зеленского, советник Президента Александр Данилюк заявлял, что Украина имеет возможность выполнить условия МВФ для получения транша.