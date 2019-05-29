НБУ изменил процедуры лицензирования банков
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Национальный банк Украины внес изменения в Положение о лицензировании банков, чем усовершенствовал некоторые процедуры этого процесса. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу регулятора.
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"НБУ привел нормы Положения о лицензировании банков в соответствие с Законом Украины "О валюте и валютных операциях" и усовершенствовал отдельные процедуры лицензирования банков", - сообщили в Нацбанке.
В частности:
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- исключены нормы о генеральных лицензиях на осуществление валютных операций;
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- уточнен порядок расчета собственных средств физических лиц;
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- уточнен перечень информации, которую ежегодно должны подавать владельцы существенного участия;
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- определены случаи приостановления хода сроков рассмотрения документов о согласовании руководителей банка;
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- определена форма бланка банковской лицензии.
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Указанные изменения утверждены постановлением правления Нацбанка, которое вступило в силу 29 мая.
Напомним, НБУ установил сроки рассмотрения ходатайства банка об определении отсутствия признаков связанности.