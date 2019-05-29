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НБУ изменил процедуры лицензирования банков

НБУ изменил процедуры лицензирования банков

Киев  •  УНН

 • 10425 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Национальный банк Украины внес изменения в Положение о лицензировании банков, чем усовершенствовал некоторые процедуры этого процесса. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу регулятора.

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"НБУ привел нормы Положения о лицензировании банков в соответствие с Законом Украины "О валюте и валютных операциях" и усовершенствовал отдельные процедуры лицензирования банков", - сообщили в Нацбанке.

В частности:

  • исключены нормы о генеральных лицензиях на осуществление валютных операций;
  • уточнен порядок расчета собственных средств физических лиц;
  • уточнен перечень информации, которую ежегодно должны подавать владельцы существенного участия;
  • определены случаи приостановления хода сроков рассмотрения документов о согласовании руководителей банка;
  • определена форма бланка банковской лицензии.

Указанные изменения утверждены постановлением правления Нацбанка, которое вступило в силу 29 мая.

Напомним, НБУ установил сроки рассмотрения ходатайства банка об определении отсутствия признаков связанности.

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