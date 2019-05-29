НБУ изменил процедуры лицензирования банков

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"НБУ привел нормы Положения о лицензировании банков в соответствие с Законом Украины "О валюте и валютных операциях" и усовершенствовал отдельные процедуры лицензирования банков", - сообщили в Нацбанке.

В частности:



исключены нормы о генеральных лицензиях на осуществление валютных операций;



уточнен порядок расчета собственных средств физических лиц;



уточнен перечень информации, которую ежегодно должны подавать владельцы существенного участия;



определены случаи приостановления хода сроков рассмотрения документов о согласовании руководителей банка;



определена форма бланка банковской лицензии.



Указанные изменения утверждены постановлением правления Нацбанка, которое вступило в силу 29 мая.

Напомним, НБУ установил сроки рассмотрения ходатайства банка об определении отсутствия признаков связанности.