НБУ затвердив режим гнучкого інфляційного таргетування

Національний банк України застосовуватиме режим гнучкого інфляційного таргетування для підтримання цінової стабільності. Метою є приведення інфляції до цілі 5% протягом трьох років, з гнучким визначенням горизонту політики, повідомили у регуляторі про ухвалені Радою НБУ 11 вересня Основні засади грошово-кредитної політики на середньострокову перспективу, пише УНН.

НБУ застосовуватиме режим гнучкого інфляційного таргетування для підтримання цінової стабільності - повідомили у НБУ.

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Як зазначається, де-факто НБУ вже перейшов до такого режиму в першому півріччі 2024 року, зокрема заявив про наміри зберегти помірні темпи інфляції у 2024 році та повернути її до цілі 5% у найближчі роки. "Цьому передував успішний перехід до керованої гнучкості курсу та посилення ролі облікової ставки завдяки зниженню рівня економічної невизначеності, модернізації операційного дизайну процентної політики та іншим заходам НБУ", - ідеться у повідомленні.

"Відтепер Основними засадами офіційно визначено, що монетарна політика НБУ спрямовується на приведення інфляції до цілі 5% на належному горизонті політики, який не перевищуватиме три роки. Такий горизонт політики, тобто період часу, протягом якого НБУ має намір повернути інфляцію до цілі, визначатиметься гнучко", - зазначили у Нацбанку.

Відповідний формат, як повідомляється, "вирізнятиме поточний режим від повноцінного інфляційного таргетування, який діяв до повномасштабного вторгнення, коли горизонт повернення інфляції до цілі становив 9-18 місяців".

"НБУ має намір використовувати гнучке інфляційне таргетування до нормалізації функціонування економіки та відновлення повноцінного формату інфляційного таргетування з плаваючим обмінним курсом", - наголосили у регуляторі.

Політика керованої гнучкості курсу на шляху до плаваючого продовжиться - НБУ