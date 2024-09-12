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Політика керованої гнучкості курсу на шляху до плаваючого продовжиться - НБУ

Політика керованої гнучкості курсу на шляху до плаваючого продовжиться - НБУ

Київ • УНН

 • 14516 перегляди

НБУ продовжить політику керованої гнучкості обмінного курсу для збереження стабільності на валютному ринку. Це сприятиме контролю інфляції та курсових очікувань, а також посиленню ролі курсу як поглинача шоків.

Національний банк України продовжить політику керованої гнучкості обмінного курсу, на шляху до плаваючого курсоутворення, на тлі завдання збереження стабільності на валютному ринку, повідомили у регуляторі про ухвалені Радою НБУ 11 вересня Основні засади грошово-кредитної політики на середньострокову перспективу, пише УНН.

Деталі

"НБУ і надалі дотримуватиметься принципів керованої гнучкості обмінного курсу як перехідного режиму на шляху повернення до плаваючого курсоутворення. Важливим завданням НБУ залишатиметься збереження стійкої та контрольованої ситуації на валютному ринку, а також підтримання двосторонніх коливань обмінного курсу", - вказали у НБУ.

Як очікують у регуляторі, це сприятиме "утриманню інфляційних та курсових очікувань під контролем, збереженню довіри до гривні та захисту міжнародних резервів".

"Водночас поступове посилення зв'язку обмінного курсу з ринковою кон'юнктурою дасть змогу посилити роль обмінного курсу як поглинача шоків, поліпшить усвідомлення валютних ризиків та сприятиме підвищенню адаптивності української економіки до внутрішніх та зовнішніх змін", - зазначили у Нацбанку.

Україна не планує використовувати емісію гривні - прем'єр10.09.24, 15:36 • 14932 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Економіка

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