Україна не планує використовувати емісію гривні - прем'єр

Україна не планує використовувати емісію гривні, хоча під час війни помірна та контрольована емісія допускається за програмою МВФ. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на пресконференції про результати роботи уряду, передає кореспондент УНН.

Не треба робити трагедії з помірної емісії під час війни. Навіть у програмі МВФ прописано, що під час війни помірна емісія, контрольована, допускається. Ми не збираємося використовувати цей інструмент, але просто зараз треба бути дуже виваженими й не піддаватися на якісь маніпуляції та паніці

Прем'єр оцінив фінансову та макрофінансову політику, яку реалізують Міністерство фінансів, Національний банк та МВФ, підкресливши, що вона є "дуже збалансованою і виваженою".

Ми це робимо. Це і партнери просять - підвищити податки. Тому що це наша відповідальність. Це наша відповідальність фінансувати українську армію і нічия більше