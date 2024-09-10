Україна не планує використовувати емісію гривні - прем'єр
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Шмигаль заявив, що Україна не планує використовувати емісію гривні. Уряд розглядає збільшення військового збору як джерело фінансування армії.
Україна не планує використовувати емісію гривні, хоча під час війни помірна та контрольована емісія допускається за програмою МВФ. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на пресконференції про результати роботи уряду, передає кореспондент УНН.
Не треба робити трагедії з помірної емісії під час війни. Навіть у програмі МВФ прописано, що під час війни помірна емісія, контрольована, допускається. Ми не збираємося використовувати цей інструмент, але просто зараз треба бути дуже виваженими й не піддаватися на якісь маніпуляції та паніці
Прем'єр оцінив фінансову та макрофінансову політику, яку реалізують Міністерство фінансів, Національний банк та МВФ, підкресливши, що вона є "дуже збалансованою і виваженою".
Ми це робимо. Це і партнери просять - підвищити податки. Тому що це наша відповідальність. Це наша відповідальність фінансувати українську армію і нічия більше
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Одним з джерел для фінансування української армії в Кабміні бачать збільшення військового збору й питання справедливого розподілу військового збору в українському суспільстві між українцями.
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