Украина не планирует использовать эмиссию гривны - премьер

Украина не планирует использовать эмиссию гривны, хотя во время войны умеренная и контролируемая эмиссия допускается по программе МВФ. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции о результатах работы правительства, передает корреспондент УНН.

Не надо делать трагедии из умеренной эмиссии во время войны. Даже в программе МВФ прописано, что во время войны умеренная эмиссия, контролируемая, допускается. Мы не собираемся использовать этот инструмент, но просто сейчас надо быть очень взвешенными и не поддаваться на какие-то манипуляции и панику - сказал Шмыгаль.

Премьер оценил финансовую и макрофинансовую политику, которую реализуют Министерство финансов, Национальный банк и МВФ, подчеркнув, что она является "очень сбалансированной и взвешенной".

Мы это делаем. Это и партнеры просят - повысить налоги. Потому что это наша ответственность. Это наша ответственность финансировать украинскую армию и ничья больше - подчеркнул Шмыгаль.

Напомним

Одним из источников для финансирования украинской армии в Кабмине видят увеличение военного сбора и вопрос справедливого распределения военного сбора в украинском обществе между украинцами.

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